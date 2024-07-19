熱危害預防及缺氧危險作業安全示範　蘇俊賓盼與中央攜手保障勞安

▲由勞動部與桃園市政府共同主辦的戶外作業「熱危害預防暨缺氧危險作業安全示範觀摩會」。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對入夏以來持續高溫，為確保勞工在工作環境免於熱危害，勞動部與桃園市府今（19）日在桃園市舉辦「戶外作業熱危害預防暨缺氧危險作業安全示範觀摩會」，桃園市副市長蘇俊賓指出，勞工是驅動城市發展的幕後功臣，桃園市截至今年6月底，已有650處工地申報開工，同時興建中的工地更有1200處，市府非常重視勞動環境安全衛生，將與中央攜手盡力將勞工熱危害風險降至最低，以保障桃園勞工健康與安全。

這項「戶外作業熱危害預防暨缺氧危險作業安全示範觀摩會今天上午10時在桃園捷運綠線GC03標GC07站工程舉行，與會人士包括勞動部長何佩珊、職業安全衛生署長鄒子廉、勞動及職業安全衛生研究所長李柏昌、市府捷工局長劉慶豐與副市長蘇俊賓等人。

▲勞動部長何佩珊（右）、桃園市副市長蘇俊賓（中）等人檢視各項預防熱危害宣傳小工具。（圖／市府新聞處提供）

蘇俊賓表示，根據勞動部統計，截至今年5月底為止，桃園從事營建工程外籍移工有8103人，人數為全台最高，為預防勞工長期在高溫環境下造成的熱傷害，市府推出250場次「高氣溫戶外作業熱危害專案檢查計畫」，主動對高風險勞工族群進行稽查輔導，目前已執行133場次之外，也製作泰、印、菲、越等4國語言職業安全宣導海報，以鼓勵雇主多加利用宣導。

蘇俊賓還說，近期亦實地走訪工地進行宣導視察，防治熱危害具體作為其實很簡單，雇主可在休息區設置電扇、水霧設備、搭設遮陽棚等降溫，並準備遮陽帽、涼感巾或防曬袖套避免勞工曬傷。另外，工地應備妥足夠飲用水或含電解質飲品，並應提醒勞工適時補充水分，適度調整工作的時間，尤其避免在上午11時至下午1時氣溫最高時段工作，新進勞工也要特別注意採漸進式上工方式，以適應高溫作業環境。

▲桃園市副市長蘇俊賓贈送勞工朋友防曬袖套。（圖／市府新聞處提供）

勞動部長何佩珊說，為降低因熱危害導致工安意外，職業安全衛生署每逢夏季便會加強高溫勞動檢查，強化各種高溫預防措施，針對工地熱危害高風險年長勞工朋友與承攬企業密切配合，演練各種熱危害預防及應變措施，並在通風不良工作場域增設儀器裝備，避免因缺氧導致工安意外，期許未來能與市府與業者合作，共同強化工地安全知能，降低勞工朋友熱危害與缺氧風險。

今天演練藉由模擬「熱危害預防與緊急處置」及「缺氧危險作業安全示範實作」等多種不同情境演練，完善高溫危害防制措施，以確保勞工在面對酷熱的盛夏能減少及預防受到高溫侵擾的職業傷害。