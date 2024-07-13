前市長鄭文燦涉貪遭收押　張善政：檢方執法蒐證市府尊重

▲針對前桃園市長鄭文燦涉貪遭桃園地院聲押禁見，市長張善政今天受訪時表示，對於地檢署聲請羈押或是法院駁回等過程，市府都表示尊重司法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前桃園市長鄭文燦涉貪遭桃園地院裁定羈押禁見，目前已進入桃園看守所第三天，桃園市長張善政今（13）日受訪時，針對鄭案從檢方聲押到兩度被地院交保，到第三次聲押庭被裁定羈押過程，這一路我們都秉持尊重司法的精神；至於檢方提供院方有關LINE對話紀錄成為羈押關鍵，張善政強調，檢方科技偵查方式，把證據蒐集清楚完整，這是很重要步驟，應該是有充分證據，我們都表示尊重。

前桃園市長鄭文燦於7月5日上午被桃園地檢署約談轉為被告，訊問16小時後轉成被告被當庭聲押，經桃園地院召開聲押庭先後以500萬、1200萬元兩度交保，並限制住居、出境與出海等限制，檢方兩度當庭提出抗告，再經台灣高院發回重審後，第三次才因鄭文燦手機內LINE對話紀錄成為聲押關鍵，短短7天讓鄭文燦成為階下囚，檢方積極蒐證與科技執法終於讓真相攤在陽光下。

桃園市長張善政今天上午出席第二屆曼青盃國際太極拳錦標賽後受訪時，媒體詢問從鄭文燦羈押裁定抗告被兩度被地院交保，檢方抗告兩次的看法時指出，從上禮拜事發開始，其實一路不管是地檢署要求羈押，或是法院駁回，一路我們都是一路秉持尊重司法的精神。

至於LINE對話紀錄成為聲押關鍵，張善政表示，地檢署有一些科技偵查方式，能夠把證據搜集齊全，蒐集清楚且完整，這是很重要的步驟，我想地檢署做這些羈押的動作，應該是有充分的證據，我們都表示尊重。