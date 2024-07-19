趁女友爛醉硬上！現役軍人偷拍裸背照慘了　事後認錯賠30萬獲緩刑

▲桃園市一名現役軍人去年5月間至女友住處與其友人飲酒作樂，友人離去後卻趁女友爛醉無意識下竟硬上得逞，還以手機偷拍全裸背部影像，女友是後大怒提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市19歲現役軍人去年5月間應女友邀約至其住處與友人同歡，席間共同飲酒作樂，友人先後離去，男子見女友爛醉無意識竟起歹念，趁機硬上得逞，還以手機偷拍背部全裸影像，女友清醒後察覺受辱還被偷拍氣得報警提告；桃園地院審理時，男子坦承犯行不諱，法官審酌男子在審理過程誠意調解，並同意分期賠償女友30萬元達成和解，也獲得女友原諒撤回妨害秘密告訴，法官審結依乘機性交罪，處有期徒刑1年6月，緩刑4年，還可上訴。

檢警調查，男子為現役軍人，與被害女子為前男女朋友關係，去年5月16日中午12時許，男子應邀至女友住處與其友人共同飲酒作樂，直至同日下午5時許，眾人酒足飯飽紛紛離去，男子見女友不勝酒力爛醉如泥，認為有機可乘，遂趁機硬上得逞，事後還以手機偷拍其全裸背部影像，未料女友事後清醒後不甘受辱，憤而報警提告；桃園地檢署複訊後，偵結依妨害性自主罪等案件起訴。

桃園地院審理時，法官根據被告於院方準備程序、審理時均坦承不諱，陳述案情與原告女子之證述相符，並提出與被告與女子之IG對話紀錄擷圖、警方刑案鑑定書、醫院受理疑似性侵害事件驗傷診斷書等佐證，確認被告男子犯行明確。

法官認為，被告明知被害女子因酒醉意識不清無力反抗，竟趁其不能抗拒之情，與其發生性行為，惟院方審理過程時已與告訴人達成調解，同意支付30萬賠償金，並於院方宣判前已依調解筆錄分期給付新台幣1萬5000元等情，且犯後態度良好，法官衡量被告犯行時僅19歲，僅因一時衝動而為本案犯行，堪認深具悔悟之心，就本案被告所犯，依刑法第59條規定酌減其刑。

法官審酌，被告為滿足一己性慾，利用女子泥醉之際為乘機性交行為得逞，戕害女子之性自主決定權、人格尊嚴甚鉅；惟念坦承犯行，並積極與女子達成和解，賠償彌補女子之精神上所遭受之痛苦，法官審酌被告現從事職業軍人、月收入約3萬5000元之經濟情況，與受害女子以30萬元達成和解，審結依乘機性交罪，處有期徒刑1年6月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應依附表所示之方式支付損害賠償；另涉犯刑法之無故竊錄他人身體隱私部位罪嫌，係告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前，已撤回告訴，應諭知不受理之判決。