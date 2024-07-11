藍4市長合體挺謝國樑！蔣萬安：基隆往好的方面改變　推建設有目共睹

記者袁茵／台北報導

發動罷免基隆市長謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」，日前將連署書送交基隆市選委會，選委會完成受理4萬3138人連署人名冊，將從7月9日起40天內進行查對作業。台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政11日與謝國樑合體，蔣萬安說，謝國樑在基隆推動的建設，大家都有目共睹，也看到基隆往好的方面改變。

▲謝國樑、侯友宜、蔣萬安、張善政出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」論壇活動。（圖／記者林敬旻攝，下同）

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑11日上午在晶華酒店合體，出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」論壇活動，並且於會前接受媒體訪問。

被問到今天4人合體是不是來挺謝國樑？蔣萬安提及，今天用實際行動，4個縣市特別舉辦記者會，就是要共同推動「我的減碳存摺」這項政策，鼓勵所有市民朋友搭乘綠運輸，不管是在過去1200都會通交通月票的基礎之上，都持續往前邁進，希望市民可以累積搭乘的運輸里程數，轉換成減碳量，然後參加抽獎好禮。

蔣萬安指出，大家也可以看到，過去這段期間和謝國樑、基北北桃4個縣市，在既有平台上的合作非常順利且愉快，而謝國樑過去這段期間在基隆市推動建設，大家也都有目共睹，「我想我們都看到基隆在往好方面改變，如果是為了罷免而罷免，這樣的操作是傷害台灣的民主。」

而面對3位市長的行動力，謝國樑則回應，非常感謝3位市長對於基隆市政的通力合作、關心跟關懷，「非常謝謝大家對我們基隆市的關心，現階段仍以基北北桃聯合施政，將各項的政策推出來，讓基隆市民有感。我們基北北桃是一體的，大家未來會共同做出更好的市政，我在這邊非常感謝3位市長對基隆的關心。」