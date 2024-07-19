桃園手搖飲料店「安全帽放冰箱」　衛生局立即稽查結果曝

▲針對八德區某手搖飲料店傳出員工「安全帽放冰箱」事件，衛生局人員今天前往該手搖飲料店稽查。（圖／衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針園市八德區某手搖飲料店被網友發現，店員將「安全帽放進冰箱」引發網友眾怒，桃園市衛生局今（19）日立即前往該飲料店家稽查，結果該店為加強員工教育訓練已暫停營業，衛生局呼籲，食品業者餐飲作業場所應確實遵守食品良好衛生規範準則相關規定。飲料店總公司強調，已展開門市內部調查，並發布公告，未來將加強對員工和合作夥伴培訓，建立更嚴格監督機制，以確保類似事件不再發生。

針對桃園市八德區某手搖飲料店員工將「安全帽放進冰箱」等離譜行為，引發網友在網路上砲轟，「滿噁的欸！想到那個頭皮味在冰箱蔓延…」桃園市衛生局今天立即派員到該飲料店稽查，但該飲料店今天暫停營業，主因為加強員工教育訓練。

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▲桃園市衛生局人員今天到八德區某手搖飲料店進行稽查。（圖／衛生局提供）

衛生局食品管理暨檢驗科長薛惠文指出，經過稽查，該飲料店現場營業用冰箱僅存放食材，私人物品則在員工休息室存放，現場人員則進行各項教育訓練。衛生局提醒食品業者，餐飲作業場所應確實遵守食品良好衛生規範準則相關規定，以確保消費者權益與衛生安全。