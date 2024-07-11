增設中壢調查站涵蓋南桃園破百萬人口　 新樓獲桃市府無償撥地

▲調查局在桃園市調查處轄下新增中壢調查站，10日由調查局長陳白立主持揭牌儀式，與桃園市長張善政、桃園市議長邱奕勝及法務部政務次長徐錫祥等貴賓合影。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

調查局針對桃園市人口數已破百萬的中壢地區，新設中壢調查站因應維護國安與打擊犯罪需求，昨（10日）由調查局長陳白立、桃園市長張善政、桃園市議長邱奕勝與檢、警、軍等友軍單位，共同舉行中壢調查站揭牌儀式，調查局今也在42人的例行職務調動中，發布由廉政處科長李偉宜升任中壢站主任，訂於本月（7月）16日到職。

調查局桃園市調查處轄下原僅有2個外勤站，分為桃園調查站與機場調查站，而新成立的中壢調查站，本是隸屬機場調查站的中壢組，掌理以中壢為中心、涵蓋觀音、平鎮、楊梅與新屋等「南桃園地區」調查工作。

桃園市於2014年從桃園縣升格為直轄市後，南桃園地區人口數快速成長，如今與桃園區為中心的北桃園地區，各有100多萬人口，尤其南桃園除了蓬勃繁榮的工業區，還有重點大專院校與軍事機敏單位，重要性不言可喻，但中壢組只有7位調查官，應付不來日益繁重的業務量。

▲調查局在桃園市調查處轄下新增中壢調查站，10日由調查局長陳白立主持揭牌儀式，與桃園市長張善政、桃園市議長邱奕勝及法務部政務次長徐錫祥等貴賓合影。（圖／調查局提供）

調查局今年（2024年）3月5日於前局長王俊力任內，核定新設中壢調查站並擴編一倍人力，籌設過程中，獲桃園市長張善政、桃園市議長邱奕勝支持，無償撥用市府位於機捷A20站興南重劃區的市有地，完成地目變更後，將規劃興建中壢調查站辦公大樓。

此外，農業部農田水利署也將位於中壢的水尾工作站2層樓廳舍，出租1樓給中壢調查站充當臨時辦公室、直到新樓啟用。中壢調查站昨下午3點舉行揭牌儀式，特邀所有提供協助的貴賓共襄盛舉，包括張善政、邱奕勝與農田水利署長蔡昇甫等人。

揭牌儀式由陳白立主持，已調任台北地檢署檢察長的王俊力受邀出席，另有桃園當地立委呂玉玲、萬美玲、魯明哲、涂權吉與邱若華，以及轄區桃園地檢署檢察長俞秀端、桃園市警局長吳坤旭、陸軍專科學校校長吳松齡到場觀禮。

▲法務部政務次長徐錫祥出席中壢調查站揭牌儀式，期許持續強化與友軍合作。（圖／調查局提供）

法務部政務次長徐錫祥到場致詞，期許桃園市調查處持續強化與友軍合作掌握轄區情勢，有效維護國家安全、打擊重大犯罪。

陳白立再三感謝法務部、桃園市府與議會和各單位的協助，以及王俊力任內核定成立中壢調查站，更代表調查局重視桃園地區發展。陳白立強調，桃園市調查處與中壢調查站務必落實經營轄區、深耕勤拓，強化公、私合作，全力維護國家安全及社會安定，讓民眾安心。

▲調查局長陳白立主持中壢調查站揭牌儀式，期許同仁深耕勤拓、維護國安與治安，讓民眾安心。（圖／調查局提供）

中壢調查站成軍初期，由機場調查站主任林山峻代理站主任，林在前1波人事異動被發布將調任澎湖縣調查站主任，調查局今發布陳白立上任後第2波重要人事異動，共42人升任或調任調查（工作）站主任、專門委員、簡任秘書、簡任督察及科長，現任廉政處北部偵辦科長李偉宜升任中壢調查站主任，完整異動名單如下，兩波新任人事統一於本月（7月）16日到職：

一、主計室會計管理科科長詹信章調陞馬祖調查站主任。

二、臺北市調查處經濟犯罪防制科科長蔡耀毅調陞臺北市調查處松山調查站主任。

三、洗錢防制處線索分析科科長陳國進調陞臺北市調查處大安調查站主任。

四、臺北市調查處肅貪科科長樓仁健調陞臺北市調查處中正調查站主任。

五、國內安全調查處社安調查科科長何義興調陞臺北市調查處政經調查站主任。

六、國家安全維護處國安維護科科長李應泉調陞新北市調查處重新調查站主任。

七、新北市調查處犯罪防制科科長儲正強調陞新北市調查處雙和調查站主任。

八、廉政處北部偵辦科科長李偉宜調陞桃園市調查處中壢調查站主任。

九、臺中市調查處國家安全維護及保防科科長李子真調陞桃園市調查處機場調查站主任。

十、臺中市調查處犯罪防制科科長沈明賢調陞臺中市調查處機動工作站主任。

十一、臺南市調查處犯罪防制科科長郭姜余調陞臺南市調查處府城調查站主任。

十二、臺南市調查處資通安全科科長鄭琇屏調陞高雄市調查處岡山調查站主任。

十三、高雄市調查處肅貪科科長王盈翔調陞高雄市調查處機動工作站主任。

十四、諮詢業務處諮詢聯繫科科長吳瑞明調陞航業調查處基隆調查站主任。

十五、幹部訓練所訓導組組長劉勝育調陞航業調查處臺中調查站主任。

十六、國家安全維護處國安社防科科長黃孝吉調陞國家安全維護處專門委員。

十七、政風室政風科科長余國呈調陞廉政處專門委員。

十八、經濟犯罪防制處科偵查處科科長陳茂益調陞經濟犯罪防制處專門委員辦理打詐督導中心業務。

十九、臺中市調查處資通安全科科長顏志娟調陞資通安全處專門委員。

二十、國內安全調查處財經調查科科長張書豪調陞國內安全調查處專門委員兼情報整合中心主任。

二十一、鑑識科學處薦任秘書闕山仲調陞鑑識科學處專門委員。

二十二、毒品防制處管制研析科科長陳耀輝調陞毒品防制處簡任秘書。

二十三、洗錢防制處防制規劃科科長劉嘉瑄調陞洗錢防制處簡任秘書。

二十四、主計室公務歲計科科長喬玉玲代理主計室簡任秘書。

二十五、國際事務處駐外管理科科長黃金泉調陞桃園市調查處簡任秘書。

二十六、總務處檔案科科長吳志賢調陞福建省調查處簡任秘書。

二十七、總務處事務科科長潘俞安調陞督察處局本部二駐區督察。

二十八、鑑識科學處化學鑑識科科長劉育麟調陞督察處宜蘭縣駐區督察。

二十九、臺南市調查處國內安全調查及諮詢科科長盧武正調陞督察處彰化縣駐區督察。

三十、資通安全處應用系統科科長廖建勲調陞督察處雲林縣駐區督察。

三十一、保防處防制滲透科科長林傳福調陞督察處臺東縣駐區督察。

三十二、諮詢業務處諮詢布置科科長廖當敏調陞督察處金門縣駐區督察。

三十三、國家安全維護處國安規劃科科長黃文昇調派國家安全維護處國安維護科科長。

三十四、資通安全處資安鑑識科科長許俊章調派洗錢防制處線索分析科科長。

三十五、秘書室機要事務科科長陳佩宜調派洗錢防制處防制規劃科科長。

三十六、桃園市調查處國家安全科科長梁世明調派國內安全調查處安全情勢科科長。

三十七、國際事務處亞非事務科科長李青憲調派國際事務處駐外管理科科長。

三十八、國內安全調查處安全情勢科科長楊益彰調派諮詢業務處諮詢布置科科長。

三十九、人事室組編任免科科長何文雄調派鑑識科學處化學鑑識科科長。

四十、廉政處南部偵辦科科長梁文建調派總務處事務科科長。

四十一、兩岸情勢研析處總合研析科科長徐安毅調派新北市調查處犯罪防制科科長。

四十二、總務處文書科科長陳正忠調派臺南市調查處國內安全調查及諮詢科科長。