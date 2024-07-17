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社會 社會焦點 保障人權

「侍建商如上賓視百姓如草芥」　檢察官痛罵楊文科：虛偽！

▲竹北天坑。（圖／記者陳凱力攝）

▲竹北「豐采520」多次發生天坑，後因一台特斯拉引發一連串調查。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

竹北「豐采520」建案施工期間造成多次天坑，今日地檢署作出偵查終結說明，發出10頁近萬字的新聞稿，其中針對縣長楊文科的量刑意見就高達近千字，更痛斥楊文科身為一縣之長罔顧人民生命財產安全及福祉，「一再聽憑建商」，直言楊文科「以人民生命、財產作為建商違法施工豪賭之籌碼」，對比楊文科在鏡頭前的強硬公正態度「宣示尤為虛偽」。

檢方的量刑意見中用字遣詞之重，且痛心疾首，痛罵楊文科在百姓前正義的樣子簡直「虛偽」，楊文科漠視縣民的生命財產安全，在明知強行復工的風險下「一再聽憑建商請託，而對轄下公務員關說甚而共同圖利」，多次「施壓下屬執意悍然違法圖利建商」，讓位高權重的一級主管，反而需要低聲下氣向建商拜託疏通議員，甚至還要卑微地向建商報告違法復工進度。

▲竹北天坑。（圖／記者陳凱力攝）

▲竹北天坑因為一台全新特斯拉掉落引起關注，檢方追查後才發現縣長楊文科和江良淵的隻手遮天。

有了楊文科的放縱，建商的態度囂張，竟能表示「縣長我罵」、「可以跟他講明」、「不用安全」、「不用理他們」、「要強勢」、「到時候什麼都可不做」、「亂做、快交」。

檢察官直指，若無楊文科包庇袒護，建商又豈敢如此胡作非為，更不致後續再發生第4、5次等坍塌。

諷刺的是，檢察官指出楊文科擔任公職40多年，長期受國家栽培，受民眾付託而成功連任新竹縣縣長，竟無視週邊往來上萬居民身家性命之憂，對近千位民眾連署求援袖手，還敢在第3次坍塌後仍私下稱：「豐采520 已經無關緊要，沒有人關注」，對劣蹟建商有求必應。

檢方認為，楊文科「侍建商如上賓、對百姓安居生活的請求卻如草芥般的不以為意」，有愧民眾託付，因此請求法院從重量刑，以昭炯戒。

▲竹北天坑第三天。（圖／記者陳凱力攝）

▲檢方調查，楊文科與江良淵多次放水，在明知風險下圖利建商，放行復工。

楊文科部分量刑意見全文

其擔任新竹縣長，應依職責善盡監督義務，以維護社會公共利益及人民生命財產安全，始不負人民所託，竟在未查明本建案基地周邊多次坍塌原因下，一再聽憑建商請託而對轄下公務員關說甚而共同圖利，更不避嫌收取利害關係之豐邑機構提供免費使用競選總部、餐券、餐食招待等利益，罔顧公共安全及人民生命、財產之巨大風險，逕以建商利益與被告江良淵共同為違法第2次復工，旋即發生坍塌，仍未生警惕，反共同私下決議在無專家勘驗現場確認安全下再次為違法第3次復工，以人民生命、財產作為建商違法施工豪賭之籌碼，比對其多次對外強硬表示務必徹查事故原因之宣示尤為虛偽，更不論違法復工多次造成坍塌，在僥倖無人傷亡下，仍不知悔悟，無視人民追求真象避免釀災之卑微請求，甚而幕後指示被告江良淵想方設法通過應由專家判斷之搶險計畫，踐踏專業，將人民生命、財產暴露於高度危險，破壞民眾對於首長照顧人民生命財產之根本信賴，危害社會公共安全與營建品質，視人民生命財產為與建商交好維持關係可捨棄之棋子，犯罪之動機、惡性均重，且其多次施壓下屬執意悍然違法圖利建商之犯罪手法，竟致位高權重掌管建商命脈之一級主管心生畏懼反須低聲屈求建商以疏通議員，甚至低聲向建商報告違法之復工進度，更不論僅聽聞縣長惡行之處長配偶亦感危機而叮囑處長小心，無異使本應受節制之建商立於執法公務員之上，甚而敢囂張稱：「縣長我罵」、「可以跟他講明」、「不用安全」、「不用理他們」、「要強勢」、「到時候什麼都可不做」、「亂做、快交」等語，如無楊文科包庇袒護，如此曾有偷工減料劣蹟（例如：竹北浩瀚一品建案塌陷案）建商又豈敢如此胡作非為，更不致後續再發生第4、5次等坍塌，以本建案量體巨大及週邊眾多之居民身家性命觀之，坍塌所生之實害及危險莫尤為甚，是其犯罪手法、違反義務程度及所生危害均烈，復請考量其任公職40多年，長期受國家栽培，受民眾付託連任新竹縣縣長，深受鄉親信賴，本應忠實服務民眾回報縣民所託，竟無視週邊往來上萬居民身家性命之憂，對近千位民眾連署求援袖手，甚且敢於第3次坍塌後仍私下稱：「豐采520 已經無關緊要，沒有人關注」，對劣蹟建商有求必應，還奢言對建商與民眾一視同仁，實有愧民眾託付，其侍建商如上賓、對百姓安居生活的請求卻如草芥般的不以為意，故請法院從重量刑，以昭炯戒。

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