感謝追出貪官汙吏！竹北天坑受災戶發聲　要豐邑提撥公安基金

▲天坑受災戶第一排的「大有可為」住戶在天坑發生後組成自救會，多次陳情都未獲得滿意回應。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

竹北「豐采520」建案施工期間造成多次天坑，今日地檢署作出偵查終結說明， 10頁近萬字的新聞稿中，痛斥縣長楊文科、工務處長江良淵與豐邑機構，並對相干涉案人等求處重刑。關於天坑苦主的「大有可為」社區，也發出聲明回應。

▲大有可為管委會今日也發出聲明，感謝檢察官為百姓追出貪官汙吏。

大有可為公寓大廈管理委員會新聞稿全文

感謝新竹地檢署的長官們，不辭辛勞，為百姓追出這些貪官汙吏、無良廠商的不法行為。

針對竹北天坑事件，我們受到影響的住戶對此事深表關切。我們關注到檢察官的調查結果，發現其中許多內容與我們的訴求不謀而合。以下是我們的初步回應與訴求：

首先，我們對目前的安全問題深感憂慮。針對520地號建築物，我們強烈要求相關單位嚴格把關，並交由台北市土木技師公會做相關審查，並立即依照專家建議進行補強，以確保建築物的結構安全，避免類似事件再度發生。

其次，周遭道路的地質問題亟需改良。我們要求立即對周邊道路進行全面的地質檢測與改良工程，確保所有居民的行車及行人安全。

最後，我們要求豐邑建設公司另行提撥一筆公共安全基金。這筆基金應用於將來可能出現的突發事件的緊急應對，同時也可作為對受影響居民和社區的補償基金。

我們希望相關單位能夠重視我們的訴求，並迅速採取行動，以保障居民的生命財產安全。