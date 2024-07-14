新竹女童赤腳走滾燙柏油路　一路跳腳又尖叫：媽媽好燙！

記者陳凱力／新竹報導

各地天氣持續高溫，但在新竹地區竟發生婦人讓女童赤腳走在滾燙柏油路上，女童踩在滾燙的柏油地上痛得哭喊「好燙」，甚至一度衝到陰涼處躲避，一旁疑似女童母親的女子卻不顧孩子燙得尖叫，一路拉著女童繼續快步往前走。目睹過程的路人氣得將經過錄下來。

▲新竹一名女童赤腳走在滾燙的柏油路上，被路人拍下。（圖／翻攝臉書社團新竹大小事，幼童衣物經變色處理，下同）



網友在臉書社團「新竹大小事」分享兩段影片，一名約幼稚園年紀的女童赤腳行走在滾燙的柏油路上，一旁的女子牽著她不斷催促她回家。滾燙的柏油讓女童不斷跳腳，她邊跳邊哭「好燙」、「媽媽好燙」、「媽媽好燙」，這位疑似媽媽的女子卻拉著她邊走邊警告「看你下次還要不要…」，期間路人出聲制止，指責她虐待小孩，但女子仍拉著女童一路往前走。

女童燙到不行，試圖掙脫女子的手衝到屋簷下躲避，但女子卻不滿，仍執意拉著女童繼續走，並出言警告「你再拖延時間」，女童甚至被燙得尖叫，邊哭邊叫邊跳回家。

熱心的路人一路跟著女童走了近20分鐘並報警，不過警方趕到時，女童與女子已經進家門並拒絕開門。

▲▼期間女童掙脫大人的手跑到陰涼處躲起來，但一旁的女子仍執意拉她繼續走回家。





兩段畫面讓網友氣炸，不忍小女童被惡意對待，紛紛表示要報警。新湖警方表示，接到報案後立刻派同仁到場了解，確認女童的確是住在該處，不過由於屋內的人拒絕開門，目前已將本案依兒少事件通報新竹縣社會處；新竹縣社會處也讓社工展開調查，將前往了解事件是偶發的不正常對待還是經常性虐待，若是偶發事件，將安排婦人參加親子教育課程，但若為經常性行為，社會處將介入處理。