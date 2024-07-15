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社會 社會焦點 保障人權

光腳踩柏油路女童是列管個案　單親媽多次留她在家！社會處介入

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名婦人竟在夏季炙熱的氣溫下讓孩子赤腳走在柏油路上至少20分鐘，過程被熱心民眾目擊、拍下來上傳上群網路，引起網友的憤怒，紛紛要女子自己也赤腳走在熱柏油路上「燙燙看」。新竹縣社會局接獲報案後也派出社工前往了解，除了協助女童就醫治療腳部灼傷，也將依評估結果進行必要處理。

外觀看起來大約只有6歲左右的女童赤腳走在滾燙的柏油馬路上，被燙得邊跳邊哭，不斷向身邊疑似母親的女子求饒，喊「媽媽好燙、媽媽好燙」，只是女子卻狠著心扯著女童繼續往前走。

 ▲▼女童赤腳走滾燙柏油路！。（圖／翻攝新竹大小事）

▲女童被母親拉著一路往前走，她被燙的邊走邊哭，直求饒「媽媽好燙」。（圖／翻攝新竹大小事，下同）

目擊者看不過去，拿下手機錄下過程，期間也試圖勸說婦人，但婦人堅持不為所動，目擊者氣不過大罵「妳虐待兒童喔」、「她是別人的孩子嗎」。目擊者說自己一路跟了將近20分鐘，換言之，女童赤腳踩在滾燙柏油路上也將近20分鐘。

期間女童忍不住，掙脫婦人的手衝到屋簷下躲避，但婦人破口大罵、警告「你再拖延時間」，執意拉著女童繼續走，女童最後崩潰，從大哭變成尖叫，邊哭邊叫一路跳回家。

由於警方接受報案趕到現場時，女子已經與女童進了家門並拒不開門，因此本案也轉介社會處進一步調查。社會處聯繫警員瞭解案家初步資料，確認案家為社會處及民間社福單位目前正服務中的個案，除已提供經濟扶助外，也有提供育兒指導資源與早療協助。

即使早已社福介入，但婦人仍以情緒育兒，險發生憾事，社會處也再派請社工聯繫案母，協助女童就醫治療腳底部份灼傷，社會處表示，後續將依訪視狀況及案家現況，整體評估，提供必要處遇。

據了解，這名女童年約6歲，今年將升上小學一年級，女子為單親媽媽，獨力扶養女童，因多次獨留孩子在家被通知社福介入，所以目前已經是社會處服務個案，本次再發生不當教養，造成女童足底4%的二度灼傷，除了醫療介入以及親職教育外，社會處已先將女童安置，後續將視女子的情況讓孩子在適當的時候返家。

▲▼女童赤腳走滾燙柏油路！。（圖／翻攝新竹大小事）

▲女童一度掙開母親的手躲到屋簷下，隨即又被女子拉回繼續走。

►新竹女童赤腳走滾燙柏油路　一路跳腳又尖叫：媽媽好燙！

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