快訊／檢批楊文科官商勾結求重刑　天坑豐邑率先喊冤：絕無偷工減料

▲竹北天坑案地檢署起訴包含縣長楊文科、工務處長江良淵、等多名公務員、建商人員，豐邑機構也發出聲明回應。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

竹北「豐采520」建案施工期間造成多次天坑，今日地檢署作出偵查終結說明，發出10頁近萬字的新聞稿，痛批楊文科、江良淵與豐邑機構，並對相關涉案人等求處重刑。隨後豐邑也發出聲明，強調「諸多陳述與事實不符」，並期盼司法能早日釐清事實真相，還予清白。

▲豐邑對於天坑事件也做出聲明，表示該建案地下工程改變為逆打工法，前後已追加超過2億多元的工程款，改變工法是為了確保周邊道路、鄰房安全無虞。



▲天坑發生後社區住戶、里長、民代都到現場關心。

豐邑機構竹北豐采520建案偵結聲明稿

針對今(17) 日檢調起訴內容，豐邑機構尊重檢調的看法，但諸多陳述與事實不符，未來期盼司法能早日釐清事實真相，恢復我司清白與聲譽。

關於檢調起訴內容，是依傳統工法檢視本建案，而非本案所施行的逆打工法，判斷上難免有所出入。本案也經超過三家的第三方專業技師公會鑑定，建築基地坍塌原因複雜，包含道路基礎回填有垃圾雜物，加上地下管線鋪設(電力、電信、自來水)，雨水滲入路基，砂土沿管線流失，回填不實，肇致道路坍塌，非僅豐邑機構建築基地施工所造成。

另外，本建案採逆打工法，地下室未完工前停工，都會加劇地層擾動造成坍塌風險，因此，豐邑機構多次陳情縣府能盡速讓我司搶險完成地下室工程，但仍遭縣府多次拒絕，至今仍在停工，停工日期已逾600多天。

而有關於偷工減料之指控，豐邑機構於地下工程改變為逆打工法，前後已追加超過2億多元的工程款，改變工法是為了確保周邊道路、鄰房安全無虞；且此案商場投資額上百億，絕無可能為了減少數千萬的支出，置數百億的投資案於危險的理由，檢方僅指出改變工法所減少之費用，但忽略了因此而增加的額外費用，改變工法決不是為了偷工減料，而是因應現場開挖情形所做的調整。

再次強調，豐邑機構對於此次事件可能給公眾帶來的困擾深表歉意。我們承諾將竭盡全力，配合相關部門的調查，並盡快釐清真相，承諾將承擔應負之責，絕不逃避責任，給社會一個負責任的交代，請大家放心。

非常感謝大家。