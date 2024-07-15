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社會 社會焦點 保障人權

竹北光明商圈公園出現可疑男　目擊者：他拿棒棒糖誘拐小孩

▲▼竹北光明商圈停車場公園。（圖／翻攝google map）

▲竹北光明商圈停車場旁的公園驚傳有誘拐孩童事件。（圖／翻攝google maps）

記者陳凱力／新竹報導

近日，新竹縣竹北光明商圈停車場旁的公園出現誘拐小孩的可疑人物，有目擊民眾上網提醒家長，提醒小心「光明商圈停車場旁邊的公園出現誘拐小孩的大人」，並指出可疑人士的衣著外觀，警方也高度重視並提醒市民提高警覺。

根據目擊者在「新竹大小事」社群中的貼文，7月14日傍晚18:15左右，在竹北光明商圈停車場旁公園鞦韆的草叢處出現一名男子，試圖誘拐小孩。該男子身穿黑色帽子、帶墨鏡、粉色口罩和黑外套。他觀察到哪個小孩的爸爸媽媽不在身邊，便拿著棒棒糖誘惑小孩，聲稱自己是小孩父母的朋友。所幸未得逞後該男子迅速開車離開。

警方接獲報案後，立即展開調查。竹北分局三民派出所表示，因目擊者提供的地點周邊監視器未拍攝到與目擊者描述相似特徵的嫌疑人，警方已私訊報案者，請其撥冗與警方聯繫說明細節，以利後續偵辦。

據了解，警方目前尚未接到目擊者前往報案，但已根據網路情資前往留言，請目擊者主動前往派出所說明。

警方特別呼籲，依刑法第241條第1項規定，略誘未成年人脫離家庭或其他有監督權之人者，處一年以上七年以下有期徒刑，切勿以身試法。同時提醒市民朋友應注意幼童安全，勿讓不法分子有機可乘。警方亦將加強該區域的巡邏，保障市民安全。

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