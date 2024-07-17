豐邑借地當競總！退87萬租金　檢萬字痛罵楊文科：隻手遮天喬天坑

▲竹北天坑重磅起訴，檢方萬言揭露縣府、建商隻手遮天。（圖／記者黃彥傑攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署調查「豐采520」天坑案，認定豐邑機構偷工減料釀成天坑，新竹縣長楊文科、工務處長江良淵包庇建商，犯行明確依公共危險、偽造文書、圖利、偽證、公務員財產來源不明罪等罪嫌，將12名貪官奸商起訴。檢察官並通罵楊文科等公務員，背棄民眾所託、圖利建商，官商勾結惡性重大，光正式新聞稿就滿滿10頁、將近萬字。

檢方認定，豐邑董事長劉樹居、總經理邱崇喆等人，於民國107至109年間，將原設定中開挖擋土設計應打設33.8公尺H型鋼擋土樁、貫入土層8公尺（開挖面25.4公尺），縮減為18.5公尺，以省下1億5598餘萬擋土費用支出。

為避免外界質疑，幾人再將H型鋼擋土樁中加設27公尺劣質混凝土改良樁（即CCP）因應，並由洪○興技師出具錯誤且虛偽的檢核資料，抽換縮減後之擋土設計圖面，交不知情的勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心審查，導致結構外審通過。

▲地檢署針對天坑案進行深度調查，一追之下發現偷工減料嚴重。（圖／新竹地檢署提供）



不過，豐邑的刪除法並未就此停此，劉樹居等4人再於109年2月會議中，將縮減後的擋土設計CCP長度再次刪減為15.5公尺(刪減42.6%，即18.5公尺以下全無擋土措施)，得以減少2690萬1640元費用支出。

檢方認，幾人不顧擅自縮減可能導致風險，將柱下抗浮樁旁CCP數量由1873支(29公尺、總長5萬5016公尺)減為1103支(27公尺，總長減為2萬9905公尺），以取得不法利益1791萬7690元，以此方式減少共計4481萬9330元鉅額費用支出。

一連的刪減偷工，也造成豐采520建案及周遭道路陸續8次坍陷，新竹縣政府也在111年6月16日至112年5月1日間，總計發出4次停工命令。只是豐邑劉樹居等人，為掩蓋真相及避免停工損失，不只置停工命令於不顧，繼續施工，還在後續多次勒令停工後透過縣長楊文科關說，「喬」工務處長江良淵放行復工。當時擔任工務處長的江良淵及黃姓承辦人，就在知情風險下，未制止、默許豐邑違法施工，且於111年7月26日同意建案第1次復工。

▲竹北天坑案讓周邊住戶至今心有餘悸。（圖／記者陳凱力攝）

之後「豐采520」再不明原因下，陸續發生3次坍塌，縣府也在第2、3次坍塌時公開宣示成立專案小組，並表示「未完成改善前不能復工」取信於民眾，而專案小組也由江良淵擔任召集人。

之後豐邑機構多次藉故請求復工均遭縣府駁回。豐邑邱○喆多次找到楊文科拜託，並提供楊文科競選總部土地，再於111年11月1日以政治獻金方式回捐楊文科支付之租金87萬7420元；然專案小組於111年12月19日會議時，仍以豐邑機構未提出「事故原因」鑑定報告，且所提出之2份透地雷達資料有重大差異為由，否決復工申請。

拿人手短，楊文科在邱崇喆的拜託下要求江良淵協助復工，並向邱打包票「江良淵會協助並溝通好」。江良淵擔心責任重大，卻在專案小組111年12月26日會勘時缺席；隔日仍重，申須依委員要求改善、回覆，才能再次進行審查，之後江良淵開始拒接邱電話。

▲「竹北天坑」一直到第5次，一台全新特斯拉掉進坑裡才引起全台矚目。（圖／記者陳凱力攝）

楊文科見江良淵遲遲未協助復工，27日又指示江良淵，並合謀於28日以增加專案小組會勘同意復工方式為豐邑機構解套。為了避免專案小組的反對，楊文科更在28日親自現身坐鎮，同時私下也要求豐邑，在會勘時加強止水，以規避審查。沒想到28日當天，說好親臨坐鎮的楊文科卻因擔心扛責任而未到現場。

28日會勘當日現場仍出現滲水。江良淵仍與楊文科合意，私下許諾豐邑「送報告後即可復工」，而後豐邑並依楊文科承諾承諾，依指示草率製作111年12月19日會議、111年12月26日會勘回覆等文件，送交新竹縣政府申請復工。

明知豐邑送上來的報告中仍有疑慮，也未經專業小組審查，在賴姓科長的反對下，江良淵一意孤行，指示黃姓手下於公文中虛載：「旨揭建造執照造成公安事件原因疑似為地下水滲漏，案經豐邑建設提供改善相片，已無滲漏現象，本案地下水滲漏部分已改善，實無停工之必要」等，仍同意豐邑第2次復工。

112年1月12日第2次復工後，隔天就發生第4次坍塌。縣府再次宣稱「勒令停工並要求釐清原因、完成改善前不能全面復工、限期改善並將嚴審改善計畫」，同時簽辦第3次停工。

因著3次坍塌遲遲無法解決，縣府內仍有公務員堅守底線，強硬表態「誰打電話來都要把真正問題解決才會復工」，但邱崇喆卻規避專案小組，直接找上楊文科，並要求江良淵隔日在辦公室等待楊文科指示。

因第2次草率已引發綠營議員質疑，江良淵擔心來至於民代的質詢壓力，竟低聲向豐邑請託私下疏通議員。

17日豐邑劉樹居等人與楊文科、江良淵在縣長室見面，豐邑方見江良淵堅持復工資料要送審立場，提出「借用道路一半施工，可避免再次坍塌時有車輛或民眾掉落降低風險」替代方案，楊文科、江良淵則明知替代方案有風險，仍同意放行豐邑。

112年1月30日豐邑再收第3次停工命令公文。邱○喆誤以為江良淵反悔，竟至以簡訊責問楊文科稱：「縣長新春愉快！剛剛收到縣府發出的停工文件，在年前拜會縣長已經同意召開說明會後就可以復工，工地也已經完成說明會且已經將說明會的結果送交縣府工務處，完成復工程序，今天又接獲上述公文，不知有何意思？請縣長能協助幫忙讓工地儘速復工！謝謝縣長的恩待！」

幾人來回對話「文早發，而且你老板知道」、「他們有協調過」、「是取得竹北市公所借路後開施工說明會」、「縣長處長你老闆一起說的」、「處長轉述」…地3次復工於112年2月2日簽辦放行。

第3次復工後，112年4月27日建案再次發生第5次坍塌，致特斯拉掉落坍塌坑洞損壞，這一次的意外引起全台高度重視，並一連多日登上新聞版面，新竹縣府也不得不因輿論勒令第4次停工。

當時楊文科還接到幕僚提醒「到底地下掏空影響範圍有多大，到底要不要徹底了解，還是等有狀況才處理」，且直言「工地裡面的樁已經歪斜。」

112年5月17日，豐邑又因違法施工遭勒令停工。新竹縣議員歐陽霆也在議會上向楊文科質疑「工地坍塌五次是否有照圖施工」、「莊敬六街已出現3公分裂縫，路面往520基地移動」。但楊文科明知風險仍在江良淵召集的專案小組會議進行中，以隨扈的手機打給江良淵下令「一定要想辦法給他過」，之後在江主導下，同意搶險施工7日。

112年7月4日楊文科前往喜來登飯店總統套房與劉樹居、喜來登執行長劉純芳私下見面，接受免費餐飲招待並承諾「7/9上階段搶險30天結束，可以直接銜接下去，直接往下做」、「搶險就是根據法規，認定地下室基礎工程還沒有完成有安全疑慮，才做搶險，不應分階段」、「豐邑之森復工可以儘速辦理」。

因著喜來登密談，豐邑有了靠山，再次到工務處對江良淵施壓要求同意復工。江良淵心有顧忌，不願同意，直接拒絕「520復工討論，請你們跟縣長約時間」，表達本建案是否復工，實際由楊文科決定，自己不願意出面負責。

之後與楊文科、江良淵與豐邑的會面中，江良淵要求「道路全面路基改善，請豐邑要考慮做」，沒想到當場被楊文反駁，認為「這不是豐邑的責任，是當初林光華縣長時代發包的工程，和管線舖設時回填不實，不應該讓豐邑做。縣府要編預算來全面檢視，520周邊要列為重點檢視區域」。

見楊文科護航，豐邑信心大增再次向江良淵要求復工，江良淵則拖延「於法，工務處沒辦法阻止你們申請復工，但最好不要在下次議會結束之前提出，否則會受到民進黨議員火力全開的砲轟，我們很難抵擋得了。原則上要證明造成停工的原因不復存在，比照類似浩瀚一品案作法，需做周邊安全鑑定」，此時，楊文科見江良淵態度強硬，自己也不願自行承擔責任，才沒在命令江良淵違法同意復工。

特斯拉事件後，天坑案正式進入檢警調查階段，劉○居、邱○喆、黃○美、盧○吉、李○強、劉○乾為避免東窗事發，竟在檢察官第1次調查時做出偽證，還以登載不實的工程日報表及與金霆公司虛偽契約，妨害檢察官調查。檢方發現見案疑點重重，抽絲剝繭，於112年7月27日持搜索票進行相關搜索，意外搜到江良淵家中的「寶藏圖」便條紙2紙，檢調依「寶藏圖」按圖索驥，在陽台排水溝等處找到202餘萬。之後再於江良淵配偶台中住處搜出現金40萬、江良淵父親苗栗住處搜出1240餘萬元。

為查明資金流向，地檢署搜索喜來登飯店、劉○芳住處，並依喜來登飯店送禮年節名單等資料交叉比對，鎖定縣長楊文科於113年2月29日搜索，扣得現金近70萬及金幣1枚、金飾7枚（就楊○科涉嫌財產來源不明部分，另分案偵辦）。

檢察官依調查結果做出偵查終結，並依下列罪嫌將12人等進行起訴

一、違反建築術成規及違法復工案

（一）被告劉○居、邱○喆、盧○吉、劉○乾：涉犯刑法第193條之違背建築術成規致生公共危險、刑法第216條、第215 條行使業務登載不實文書、建築法第93條違法復工等罪嫌。

（二）被告陳○忠、洪○興（技師）：涉犯刑法第193條之違背建築術成規致生公共危險、刑法第216條、第215條行使業務登載不實文書罪嫌。至被告陳○忠、洪○興執行業務時，犯前述罪嫌，涉及技師法第39條應付懲戒事由乙節，另職權函請技師懲戒委員會依法審認。

二、違法復工圖利案

被告楊文科、江良淵、黃○思：涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款對於 主管或監督事務違背法令圖私人不法利益罪嫌。被告江○淵、黃○思另涉犯刑法第213條公務員登載不實罪嫌。

三、規避調查偽證案

被告劉○居、邱○喆、盧○吉、劉○乾、黃○美、李○強：均涉犯刑法第216條、第215條行使業務登載不實文書、刑法第29條、刑法第168條之教唆偽證等罪嫌；劉○乾、胡○銘尚涉犯刑法第168條之偽證罪嫌。

四、財產來源不明案

被告江良淵：涉犯貪污治罪條例第6條之1第1款之公務員財產來源不明罪嫌。

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