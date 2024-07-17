發誓嚴格督工卻暗勾豐邑收黑錢　江良淵「拖地檢署下水」求重刑

▲新竹竹北「豐采520」天坑案今日偵查終結，縣長楊文科及工務處長江良淵等12人遭起訴並求處重刑。（圖／新竹縣府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北地區「豐采520」建案在施工期間造成多次天坑，嚴重危及民眾安全，今日，地檢署針對此案做出偵查終結說明，發布了長達十頁近萬字的新聞稿，詳細說明了案件的來龍去脈及量刑建議。其中，針對縣長楊文科的量刑意見就近千字，佔了整份新聞稿的10分之1，工務處長江良淵也因配合上級，遭到檢察官斥責。

檢察官指出，江良淵身為新竹縣政府工務處處長，本應謹慎執行職務，保護人民生命財產安全，善盡監督之責，卻包庇建商私下違法施工，與楊文科合謀偽造事故原因，違法同意復工。

江良淵在處理此案件中，不僅一再信誓旦旦保證會嚴格監督施工品質，卻罔顧人民生命財產安全，曲意配合上級及建商需求。犯後，他絞盡腦汁為建商掩蓋違法行為，甚至以新聞稿對外謊稱第3次違法復工是經與地檢署取得共識下所為，試圖掩飾自己的犯罪行為，妨害人民對司法的信賴。檢察官認為江良淵違背職責，犯罪態度惡劣，請法院從重量刑。

檢察官同樣嚴厲指責豐邑機構的劉○居、邱○喆、盧○吉三人，指他們在營造、建設行業執業多年，本應興建符合建築技術與公共安全的建物，卻為謀取龐大不法利益，違背專業與良知，施壓專業技術人員配合違法行為，登載不實業務、違反建築術成規。

這三人在多次坍塌事件後仍不思改過，自恃有縣長包庇，在停工期間違法施工，無視下屬回報因無擋土措施導致基地內部多次坍方的風險。他們以居民生命財產及勞工生命為賭注，執意向下開挖施工，徒增倒塌風險。