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電力ESG綠能展新機　法務部攜手經濟部舉辦台電公司廉政座談會

▲電力ESG綠能展新機，法務部攜手經濟部舉辦台電公司廉政座談會。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲法務部攜手經濟部舉辦台電公司廉政座談會。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

法務部偕同經濟部辦理113年「企業服務廉政平臺」電力ESG，綠能展新機—台電公司廉政座談會，17日上午登場。此次座談會以能源轉型為主軸，邀集行政與綠能產業等公私部門，針對簡政服務、妨害綠能相關犯罪型態及企業誠信經營等議題，進行跨域討論交流。

法務部長鄭銘謙在致詞表示，為了接軌國際，我國自主實踐聯合國反貪腐公約，法務部為落實公約內容，也與各機關合作倡議及推動企業誠信及法令遵循相關論壇活動，並為回應產業界建言，自108年起辦理「破解圖利與便民迷思」廠商交流系列座談，有效強化公私部門法遵意識及區辨能力，引導公務員勇於任事，獲得機關與企業代表熱烈參與；111年起延續相同理念，推動「企業服務廉政平臺」，共同跨域溝通協助解決企業關注的圖利與便民等法令遵循或相關廉政議題。

鄭銘謙進一步指出，此次座談會聚焦廉能、綠能以及企業永續經營等議題，就現階段能源轉型業務，與綠能產業代表進行焦點對話，建構公私部門良善的夥伴關係。

▲電力ESG綠能展新機，法務部攜手經濟部舉辦台電公司廉政座談會。（圖／記者陳弘修翻攝）

鄭銘謙強調，透過綜合座談探討綠能相關議題，他期待能跨域結合檢察、廉政以及各界力量提供安全、安心的環境，積極預防違失情事，共同展現排除不法、協力維護綠能建設之決心，促進國家與企業之永續發展。

此次研討會，由法務部鄭銘謙部長、經濟部郭智輝部長致詞揭開序幕，與會貴賓有臺灣高等檢察署張斗輝檢察長、法務部廉政署馮成署長、臺北地方檢察署王俊力檢察長、新北地方檢察署余麗貞檢察長、士林地方檢察署顏迺偉檢察長等人。專題演講邀請台灣水泥股份有限公司葉毓君永續長進行標竿企業經驗分享「綠能轉型與永續發展」。

另外，在此次座談會中，廉政署、臺北地方檢察署、新北地方檢察署也解說「揭弊者保護制度」、「防制妨害綠能犯罪」、「破解圖利與便民」等協助企業永續經營的廉能政策，最後則是由台電公司王振勇副總經理主持綜合座談，邀請士林地方檢察署、金管會證期局、經濟部能源署、經濟部標準檢驗局及法務部廉政署及與會綠能相關產業等代表逾120位，對於企業在綠能轉型過程中，可能遇到或需要注意的議題深入討論。

▲電力ESG綠能展新機，法務部攜手經濟部舉辦台電公司廉政座談會。（圖／記者陳弘修翻攝）

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