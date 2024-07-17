嚴格把關新青安房貸　卓榮泰喊話建商：別低估政府查察能力

▲行政院長卓榮泰出席茶敘。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

新青安貸款淪為炒房兇手之一，財政部日前祭出反制手段；經查核後發現，截至3月底，違規比率約3.5％。行政院長卓榮泰17日說，希望國內建商朋友不要誤會新青安的本意，「不要低估政府在查察方面的能力，應該要合法的幫助青年人，在新青安的政策底下買到房子，而不是讓他們在5年後把問題呈現出來」。

卓榮泰說，居住正義是一個長期問題，最近不管碰到年輕朋友還是中高齡的朋友都在談這事情，為自己買房子、為下一代買房子，都成為大家日常生活中焦慮的事情。

卓榮泰指出，現在應該是從「量」的供需要增加，新法規的土地徵收過程會有直轄市5%、非直轄市3%要當作社會住宅，希望透過土地的合理取得，甚至加上其他獎勵措施，能夠讓政府跟民間一起合蓋社會住宅。

另外，卓榮泰也提到，會盤整政府所有公共土地，在可以釋放出來的情況下，引進大投資台灣計畫的資金，也放到社宅的建設上。這樣盤整出來後，不論是跟民間的政府透過資金合建，希望在短時間內訂出一個量，讓供需能達到大家一點點的心安。

而針對新青安政策衍伸出的爭議，卓榮泰說，在盤整了1502件中，出租、人頭戶都盤整出來，轉租比例相當高。也因為如此，院內會議也提出幾套改革方式，在不影響新青安原始精神情況下，希望能審慎在貸前審核、貸後也能了解用途，甚至限制一人一次。

卓榮泰說，目前稍微有看到效果，但這個工作還會持續進行。下一步也在想，要對那些不配合的建商，透過非法行為規避，如果嚴重，還要有下一個動作。

「也要透過這機會告訴青年朋友，我們當然希望你有能力買房，也希望國內建商朋友不要誤會了新青安的本意。」卓榮泰說，不要低估政府在查察方面的能力，應該要合法的幫助青年人，在新青安的政策底下買到房子，而不是讓他們在5年後把問題呈現出來。

卓榮泰說，政府不容許5年後把問題呈現出來，會現在就把該嚴格審核的問題提出來，希望建商朋友也能支持，大家合法為青年朋友創造社會正義，而不是為自己創造不當利益。