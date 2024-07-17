賴清德涉立法院長選舉　黃國昌嗆卓榮泰說謊：臉皮厚到不敢恭維

▲黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

面對近期朝野衝突不斷，立院民進黨團總召柯建銘17日表示，他不是自己打仗，其實大選結果出來隔天，總統賴清德、後來接下行政院長的卓榮泰、當時準備參選立法院長的游錫堃等人與他組成「立法院長副院長改選小組」。對此，立院民眾黨團總召黃國昌批評，卓榮泰公然說謊，要不要收回言論，並公開道歉？

針對柯建銘稱1月14日與賴清德、卓榮泰、游錫堃、馬永成、林德訓便成立「立法院正副院長改選小組」等言論，黃國昌17日中午在臉書表示，柯建銘的發言證實卓榮泰之前說自己沒有涉入立法院正副院長選舉，以及在1月18日臉書發文說賴清德沒有涉入立法院長選舉、也沒有指派他進行任何工作，自己從未涉及云云，就是在說謊。

黃國昌提及，可笑的是，在自己拆穿卓榮泰的謊言後，卓榮泰還有臉說他是「昧於事實的指責」、「誰的公信度比較強就讓社會來公斷」，臉皮之厚，令人不敢恭維。

黃國昌也隔空向卓榮泰提問，「到底是你說謊，還是柯建銘說謊？如果是你說謊，要不要收回你的話並向公開道歉？有這樣一個把說謊當成喝水的行政院長，如何讓人民相信賴政府會帶來什麼新氣象？」

柯建銘17日接受媒體人周玉蔻訪問，柯提到，這個會期是他在立法院最糾葛的半年，最主要選舉對手是中國，藍白過半，背後的中國會展開史無前例地摧毀，選舉完三黨不過半，隔天賴清德、卓榮泰、游錫堃 、馬永成、林德訓還有他就成立「立法院正副院長改選小組」，他是召集人，很早就知道接下來會面對什麼樣的挑戰，而國民黨最大敗筆就是沒有人控盤，外面有人說會發生綠版的馬王政爭，會講這種話的是政治白痴，不知道民進黨的運作。

▼卓榮泰2024年1月18日稱，總統賴清德並不涉入立法院院長選舉事宜，未曾指派他進行任何工作。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）