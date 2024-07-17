總統國情報告　卓榮泰：不可能要求賴清德在違憲機制裡做總統行為

▲行政院長卓榮泰出席媒體茶敘。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院16日最後一天院會，藍白以人數優勢通過「邀請總統進行國情報告」，總統府回應，在憲法法庭裁判前，任何憲政機關均不宜採取行動。行政院長卓榮泰17日表示，如果合法合憲總統不會有特別意見；如果變動是違憲的，不可能要求總統在違憲的機制裡面，做任何總統的行為。

針對國情報告一事，卓榮泰今與媒體茶敘時說，賴總統一向保持非常開放態度，且在競選時也說過，「但那時候的場景，是當時的憲法跟當時的立法院職權行使法底下」，如果做了任何變動，若這變動合法合憲，總統也不會有特別的意見，「如果這變動是違憲的，不可能要求總統在違憲的機制裡面，做任何總統的行為」。

「況且現在暫時處分還沒做出決定。」卓榮泰說，向來認為暫時處分決定後大家遵守，否則現在有多餘的動作，將來都有回復困難、有違憲之虞，「況且立法院也已經休會了，他要總統什麼時候去我也不知道」。

卓榮泰還提到，有委員告訴行政院，昨天有些程序有點瑕疵，但這是立法院內部問題，「我們看到目前的狀況是，這件事情目前的不確定性很強，沒有時間、沒有內容、沒有行為準則，而且在釋憲解釋之前的暫時處分還沒決定前，還是認為現在談這事情是不宜的」。