傳統核能無法解決缺電疑慮　卓榮泰：對新核能採開放態度

▲行政院院長卓榮泰、副院長鄭麗君出席茶敘。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

環境部長彭啓明昨指「核能是減碳的選項」，外界好奇政府對於核能的態度是否轉變？對此，行政院長卓榮泰17日與媒體茶敘時說，傳統核能不可能解決大家心中任何一個問題，「至於未來的新核能，我們絕對採取開放態度」；他提到，若新核能如果沒有核安問題、沒有核廢料問題，且全世界所有國家包括台灣都能接受它的話，當然未來的新核能就有任何可能，就可以很開放的討論這事情。

針對核能問題，卓榮泰認為，應分成2個部分，「一個是現在的傳統核能，跟未來的新核能」。他說，核三廠現在開始就算啟動所有延役措施，3年半到5年是沒辦法發電的，「所以解決不了大家心中任何疑慮」，用電需求從供電量來看，到2030年之前還有200萬瓩的餘裕，是沒有問題的。

卓榮泰指出，大家還是會擔心供電的問題，「這個擔心3、5年是不可能用核三廠填補的」，這前提大家要有共識，才能跟大家做對話，他強調，傳統核能是不可能解決大家心中任何一個大大小小問題，「至於未來的新核能，我們絕對採取開放態度」。

卓榮泰強調，新核能如果沒有核安問題、沒有核廢料問題，而且全世界所有國家包括台灣，都能面對它接受它的話，當然未來的新核能就有任何可能，就可以很開放的討論這事情。

「這個技術是一直在進步的，我們現在普遍認為，2030應該是一個關鍵。」卓榮泰說，2030前後應該會有一個關鍵技術，如果順利的話，是不是可以適度引進？當然還要經過努力。

卓榮泰表示，所以現在到2030年之前，傳統核能沒有辦法解決問題，而新的核能正在開始可以幫全人類解決問題的可能性的時候，「我們不會置外於這種新的核能技術」，所以現在還是從展綠、增氣、減煤的方式進行，還是會增加新能源的開發。