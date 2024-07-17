立院多項決議要「多發錢」　卓榮泰坦言：叫誰來都沒辦法

▲行政院長卓榮泰出席媒體茶敘。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院16日院會通過多項法案、決議等，都攸關政府未來更多的財政支出，如健保點值調升後將有700億缺口、公糧收購價調漲也需增116億支出，還有震災重建約花300億等。針對政府的財政能否負擔？行政院長卓榮泰17日坦言，「當然沒辦法，你叫誰來都沒辦法」，行政院尊重立院決議，若真的發生困難，還是可以跟立法院溝通或是有法定機制可以補正。

對於立法院昨日通過多項法案、決議都攸關「發錢」，政府的財政能否負擔？卓榮泰坦言，「當然沒辦法，你叫誰來都沒辦法」，這種不把政府財政紀律跟財政能力放在優先考量的法案，任何人、任何政黨都沒辦法，所以我們的國人也不應該在這樣的訴求底下，未來看到一個政府在財政失能、財政發生困難。

卓榮泰指出，慶幸的是，應該還有很多行政措施可以做，「我們還是會讓政府持續穩固前進」，現在正在編下年度的總預算，還是會合理的編制預算，考量政府的財政負擔、國際情勢、整體國家需求，穩定前進。

卓榮泰說，所以立法院的決議等等，行政院尊重，但是如果真的發生困難時，行政院還是有各種方式可以跟立法院溝通，或透過法定機制做補正，這是沒有問題的。