川普遇槍擊《辛普森》又神預測！　英電視台急停播

▲《辛普森家庭》出現與辛普森遇槍擊的類似場景。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

美國前總統川普13日在賓州巴特勒（Butler）造勢時遭槍擊，20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）趴在約130碼（約118公尺）外的屋頂上朝川普開槍。事件過後有網友發現，美國經典動畫《辛普森家庭》，這次又成功預知了這起悲劇，而英國第4頻道也緊急停播原訂14日上午要播出的一集。

根據《每日星報》報導，英國一名網友在社群網站X發文表示，原定14日上午要在英國第4頻道播出的《辛普森家庭》（The Simpsons）竟臨時停播，接著他發現原本要播出的集數內容，竟然出現和川普槍擊案類似的場景。

Just to add to this that Jebediah Springfield trying to kill George Washington is also a major plot point in the episode, so it might have been pulled because of that without anyone remembering this specific sniper scene pic.twitter.com/vy8np7nusT — RopesToInfinity (@RopesToInfinity) July 14, 2024

網友指出，「我一開始搞不懂為何第四頻道要停播新一集，但我想我明白了。」他附上了《辛普森家庭》第7季第16集《打破傳統的麗莎》（Lisa The Iconoclast）的劇照，畫面中有一名手持狙擊槍的男子趴在屋頂上，瞄準正在下方舞台進行演說的女學生麗莎。

第4頻道並未說明為何臨時修改節目，但許多網友紛紛表示，這個畫面根本和川普被襲擊時一樣，「辛普森真的會預測一切」、「我猜第4頻道的員工也發現了」、「發現的員工應該得到獎勵」。

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