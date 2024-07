川普遇槍擊《辛普森》又神預測！　英電視台急停播

▲《辛普森家庭》出現與辛普森遇槍擊的類似場景。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

美國前總統川普13日在賓州巴特勒(Butler)造勢時遭槍擊,20歲槍手克魯克斯(Thomas Matthew Crooks)趴在約130碼(約118公尺)外的屋頂上朝川普開槍。事件過後有網友發現,美國經典動畫《辛普森家庭》,這次又成功預知了這起悲劇,而英國第4頻道也緊急停播原訂14日上午要播出的一集。

根據《每日星報》報導,英國一名網友在社群網站X發文表示,原定14日上午要在英國第4頻道播出的《辛普森家庭》(The Simpsons)竟臨時停播,接著他發現原本要播出的集數內容,竟然出現和川普槍擊案類似的場景。

Just to add to this that Jebediah Springfield trying to kill George Washington is also a major plot point in the episode, so it might have been pulled because of that without anyone remembering this specific sniper scene pic.twitter.com/vy8np7nusT