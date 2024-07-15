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轉頭看「這張圖」閃過子彈！　川普狂讚：邊境巡邏隊救了我

▲▼川普遭到槍擊時正在說明一張非法移民數據的圖表，幸運閃過子彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普遭到槍擊時，正在說明一張非法移民數據的圖表。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國前總統川普13日在賓州遇襲，右耳中彈受傷，當時他因為轉頭說明一張有關非法移民數據的圖表，意外躲開原本瞄準頭部的子彈，成功撿回一命。而他事後則向眾議員羅尼·傑克遜（Ronny Lynn Jackson）大讚，這一切都是「邊境巡邏隊」救了他一命。此外，傑克遜的侄子也在此次槍擊中受傷。

▲▼川普槍擊,中彈瞬間摀耳 。（圖／路透）

▲川普槍擊中彈後瞬間摀耳蹲下 。（圖／路透）

根據《紐約時報》報導，聯邦眾議員羅尼·傑克遜曾在川普擔任美國總統期間成為他的主治醫師。而傑克遜稍早表示，在槍擊案發生後，川普親口向他回憶道，「如果當時我沒有轉頭指著非法移民的圖表，子彈就會打中我的頭。」

槍擊當時川普正在舞台上發表說，並在途中轉頭，指著右邊大螢幕上的非法移民數據圖表進行說明，然而就在他轉頭的那一刻，一顆子彈擦迅速擦過他的右耳上方，當場流血，現場一片混亂。

▲▼川普遭到槍擊時正在說明一張非法移民數據的圖表，幸運閃過子彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲維安人員撲上舞台保護川普。（圖／達志影像／美聯社）

傑克遜說，川普前總統告訴他，「是邊境巡邏隊救了我。」因為他認為，正是因為他轉頭查看非法移民圖表，才成功逃過一劫。

川普近日多次在造勢活動上強調他在任期間對非法移民的強硬立場和成果。他提到，2020年4月非法移民數量大幅下降，這也證明了他政策的有效性。

在任期間，川普曾在美國南部邊境建設阻擋非法移民的圍牆，並在2020年4月以防止新冠病毒擴散為由，簽署了「暫停移民」的行政命令。

另一方面，傑克遜的侄子13日和一群親友前往該場造勢活動時，也遭槍手射傷。當時他的脖子被子彈劃傷，當場血流如注。

 
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