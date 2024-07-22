拜登突退選！　邱毅揭：最後一根稻草是澤倫斯基做了「這件事」

▲美國總統拜登與副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

美國總統拜登選情吃緊，民主黨撤換聲音越來越明顯，拜登因此於21日正式宣布退出2024總統大選。對此，邱毅於今（22日）表示，拜登從辯論會表現荒腔走板，支持度大跌，至於「最後一根稻草」，就是澤倫斯基與川普，討論「俄烏戰爭」停火事宜。他認為，目前民主黨最有優勢的賀錦麗面對川普，也根本沒有勝算，拜登此時退選，史無前例，陣前換將更是兵家大忌，民主黨是冒了大風險。

邱毅於臉書表示，果然如預期，拜登正式宣布退出選舉。拜登從辯論會表現荒腔走板，到川普在賓州遇到槍擊事件，最後，拜登支持度大跌，民主黨內出現逼退潮，連裴洛西和歐巴馬都要拜登退選，拜登本想利用北約峰會力挽狂瀾，結果卻是跌倒又失言。

邱毅認為，至於「最後一根稻草」，應該是烏克蘭總統澤倫斯基親自打電話給川普，討論「俄烏戰爭」停火事宜。這一連串的事件，大概已經令拜登心力交瘁，他前天就已經預言拜登這兩天可能退選，是形勢比人強的結果。

邱毅指出，接下來是民主黨要推出取代拜登的人選，按理來說，副總統賀錦麗（Kamala Harris）目前最有優勢，但她的支持度低迷，面對川普，根本也沒有勝算。

最後，邱毅強調，民主黨若想反敗為勝，勢必要舉辦公開公正的初選，包含賀錦麗在內，可能人選只要有意願都可以參加，勝者將代表民主黨與川普對決。他估計是希拉蕊（Hillary Clinton）、賀錦麗（Kamala Harris）、紐森（Gavin Newsom），三人中擇一出馬，但拜登此時退選，在美國大選歷史上史無前例，陣前換將更是兵家大忌，民主黨是冒了大風險！

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）