川普713槍擊時間表一次看！　還原1分30秒生死現場

▲川普在賓州造勢時遭遇槍擊，滿臉血仍振臂高呼「戰鬥」。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國前總統川普13日在賓州巴特勒（Butler）造勢時遭槍擊，造成他右耳受傷濺血、現場觀眾1死2重傷。這也是美國自1981年雷根總統遇刺未遂以來，首次有美國總統或主要政黨候選人遭到槍擊，槍手也隨即遭擊斃。

川普13日前往賓州舉辦的造勢活動，當天傍晚6時02分左右，川普正在台上激昂地批評拜登政府，結果在6時11分左右，現場突然傳出多起槍聲，川普隨即伸手摀右臉蹲下，大批維安人員則衝上台將他團團包圍，同時將他按在地上。

接著在6時12分左右，特勤人員準備護送川普離開，但川普仍喊著「讓我拿鞋子！」接著在特勤人員的包圍之下，川普起身臉側全是鮮血仍舉起拳頭高喊3聲「戰鬥！」現場支持者也激動回應「USA！USA！」

川普事後說，當時他喊著要拿鞋子，是因為特勤人員撲上來時，把他的鞋子打掉了。他也表示，當下耳朵受傷染血卻在台上振臂高呼的原因，是為了讓在場的人知道他沒事。

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