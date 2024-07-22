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拜登宣布退出選戰　各國領袖回應一次看

▲▼美國總統拜登與副總統賀錦麗。（圖／路透）

▲美國總統拜登（右）與副總統賀錦麗（左）。（圖／路透）

文／中央社華盛頓21日綜合外電報導

美國總統拜登今天宣布退出2024年總統大選、不尋求連任，以下是各國領袖和官員的反應：

加拿大總理杜魯道
杜魯道（Justin Trudeau）說：「我認識總統拜登很多年了。他是個偉大的人，他所做的一切都是出於對國家的熱愛。作為總統，他是加拿大人的夥伴，也是真正的朋友。致拜登總統和第一夫人一聲謝謝。」

德國總理蕭茲
蕭茲（Olaf Scholz）在社群平台X上表示：「拜登已取得重大成就：為他的國家、為歐洲、為世界…多虧了他，跨大西洋區域才得以密切合作，北大西洋公約組織（NATO）得以強大，美國對我們來說是一個絕佳且可信賴的夥伴。他不再競選的決定值得認同。」

英國首相施凱爾
施凱爾（Keir Starmer）聲明指出：「我尊重總統拜登的決定，在他餘下的總統任期內，我期待我們共同努力。」

「我知道，總統拜登將依過往卓越生涯中所做的那般，他會根據他認為符合美國人民最大的利益做出決定。」

烏克蘭總統澤倫斯基
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）感謝拜登在烏克蘭問題上採取的「大膽步驟」，讚賞他退選是項「艱難但強有力的決定」。

他在社群平台X上寫道：「烏克蘭和整個歐洲目前的局勢一樣，都深具挑戰性，我們真誠地希望美國持續強有力的領導，阻止俄羅斯的邪惡與侵略得逞。」

日本首相岸田文雄
岸田文雄在首相官邸面對媒體訪問時表示：「我認為這是總統拜登，出於政治上的最佳判斷。」

此外，岸田提到，日美同盟是日本外交和安全保障的基礎，並表示「將密切關注未來的發展」。不過他並未提到拜登支持美國副總統賀錦麗參選相關事宜。

以色列國防部長葛朗特
葛朗特（Yoav Gallant）說：「感謝總統拜登多年來對以色列堅定不移的支持。您的力挺，尤其是在戰爭期間，是非常寶貴的。我們感謝您的領導和友誼。」

西班牙總理桑傑士
桑傑士（Pedro Sanchez）在X上說：「我對總統拜登勇敢而崇高的決定，表示欽佩和認同。因為拜登的果斷與領導力，美國克服了疫情後的經濟危機，也挺過國會大廈嚴重的攻擊，當烏克蘭面對俄羅斯侵略時，美國給予烏國的支持堪稱典範，這是一位始終為民主自由奮鬥的偉大總統英姿。」

愛爾蘭總理哈里斯
哈里斯（Simon Harris）聲明指出：「當總統拜登宣布不會參加2024年美國總統大選時，我代表愛爾蘭人民和政府，感謝您全球的領導力和友誼。」

「拜登無論擔任什麼公職，始終為愛爾蘭島的和平而堅定發聲且熱情投入，我們國家為此欠他很大的人情。」

克里姆林宮官員
克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對新聞媒體表示：「距離美國選舉還有4個月，這段時間很長，變數還很多。我們必須有耐心，審慎注意發生的情況。我們的首要任務是特別軍事行動。」他指的是烏克蘭戰爭。

挪威總理斯托爾
斯托爾（Jonas Gahr Store）在給路透社的聲明中說：「我尊重總統拜登不再競選連任的決定。他說國家至上，個人其次，這個說法值得尊敬。」

「拜登是美國幾十年來首屈一指的傑出政治家，他在總統任內執行多項重要改革。我特別推崇他在北約的領導力，並期待繼續與總統拜登合作，直到明年他任滿為止。」

波蘭總理圖斯克
圖斯克（Donald Tusk）在X上說：「總統拜登，您曾做了許多艱難決定，讓波蘭、美國和全世界變得更加安全，也讓民主與自由更加強大。我知道您在宣布這個最新決定時，也秉持同樣的原則；這也許是你一生中最困難的抉擇。」

捷克總理費亞拉
費亞拉（Petr Fiala）在X上說：「毫無疑問地，這是一位為國家服務了數十年的政治家的決定，這是負責任的一步，也是個人艱難的一步，但卻是最有價值的。我祝福美國能從兩位強大且平等的候選人民主競爭中，選出一位好總統。」

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