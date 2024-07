拜登不敵施壓退選！吉兒「兩顆愛心」力挺　孫女讚嘆：最傑出的總統

▲吉兒夫人尊重拜登所做出的重大決定。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/綜合報導

美國現任總統拜登於當地時間21日做出震驚全球的決定,透過聲明表示他將不會競選連任,未來將專注現任總統職務至明年1月任期結束。對此,外界紛紛關注拜登家人們對於拜登做出決策的影響力。拜登的妻子吉兒夫人第一時間分享拜登的聲明;至於拜登的孫女則認為,對於祖父做出的決定感到光榮。

綜合外媒報導,自從拜登發表退選聲明以後,美國第一夫人吉兒(Jill Biden)便立刻在社群平台X分享拜登的退選聲明,並附上「兩顆愛心」表情符號,意味著她全力支持丈夫在深思熟慮後所做出的決定。

▲對於拜登做出退選決定,吉兒夫人以愛心表示支持。(圖/翻攝自X)

至於拜登的長孫女娜奧米(Naomi Biden)曾於2020年力勸拜登競逐總統,獲得祖父無限寵愛的她影響力不容小覷,拜登更曾於2022年11月在白宮為娜奧米舉辦婚禮。如今,面對祖父做出的決定,娜奧米也表達支持。

娜奧米在X公開讚揚,表示祖父是一生中所見過最為傑出的總統,「今天,我以我的祖父拜登總統為榮!他全心全意為我國服務,其卓越表現無與倫比。過去50年來,他一直處於我們國家和世界所面臨的每個重大問題的中心,並對這些問題產生重大影響。感謝他,如今我們所處的世界在諸多方面都變得更加美好。」

I’m nothing but proud today of my Pop, our President, Joe Biden, who has served our country with every bit of his soul and with unmatched distinction. Not only has he been—and will continue to be—the most effective president of our lifetime, but he has likely already cemented…