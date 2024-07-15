川普穿好鞋才下台！　前FBI官員批「若有第2槍手」：他早就死了

▲川普遇襲後向支持者高舉右手喊著「戰鬥」！（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國前總統川普13日在賓州的造勢現場遭開槍，而特勤局慢半拍的反應和維安疏漏，也遭到外界猛批。聯邦調查局（FBI）前助理局長表示，若槍手不是20歲年輕男子而是一個專業組織，川普早就死了，且特勤人員居然還讓川普撿起掉落的鞋子才離場，「前總統雷根遇襲當年是直接被特勤丟進車裡，不可能讓他有機會站起來揮拳吶喊。」

根據《紐約郵報》報導，川普遇襲後特勤局（Secret Service）的維安失誤遭外界猛批，FBI前助理局長斯維克（Chris Swecker）也指出，從整個集會的維安計畫到槍聲響起後的反應，所有的細節都是一次徹底的維安失誤，「想像一下，如果槍手不是這個孩子，而是一個訓練有素的組織，後果會是如何。」

斯維克表示，特勤人員將川普從舞台上帶下來花了2分多鐘，「特勤局的工作是，第一，防止這種情況發生，第二，在幾秒鐘內把他從危險區域救出來。兩分鐘就是一輩子，如果有第二個槍手，他們早就把他（川普）幹掉了。」

《路透社》報導指出，當特勤將川普從地上扶起時，他的紅色棒球帽掉了，頭髮跟襯衫也相當凌亂，右耳也不斷流血，而此時川普卻不斷跟特勤說「讓我拿我的鞋子、讓我拿我的鞋子」，當他拿好鞋子站起後，又叫特勤等等，接著就舉起拳頭大喊「戰鬥！（FIGHT！）」

▲美國前總統雷根1981年遭暗殺，特勤第一時間拼命將其護送進車內。（圖／達志影像／美聯社）



斯維克說，這個動作實在是漏洞百出，「如果你還記得雷根（Ronald Reagan）的槍擊事件，那些特勤毫不客氣地將他扔進車裡，然後立刻將他帶出去，他們不會讓他（雷根）穿鞋子，不可能讓他有機會站起來揮拳吶喊。」

前總統雷根1981年在華盛頓特區的希爾頓大飯店演講，離開時卻遭遇槍擊，肺部中彈、嚴重內出血，但及時搶救而倖存。他的新聞秘書布雷迪（James Brady）則因為頭部中彈，終身癱瘓。

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