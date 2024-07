拜登拋退選震撼彈　CNN主播鏡頭前激動哭了

▲CNN主播瓊斯(Van Jones)在鏡頭前情緒激動。

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統拜登拋出退選震撼彈,消息一出各家媒體爭相報導,但這也讓自由派人士幾乎陷入崩潰,媒體工作者情緒激動,就連曾當過前總統歐巴馬助理的CNN主播瓊斯(Van Jones)也熱淚盈眶。

每日郵報報導,瓊斯在談到拜登退選並表態支持賀錦麗一事時,情緒激動、熱淚盈眶,MSNBC當家主播馬多(Rachel Maddow)則是認為拜登的決定其實並非自身真正想要的結果,這全是為了國家利益,是為了給國家一個機會,不讓川普重掌白宮。

Rachel Maddow reacts to President Biden withdrawing from the 2024 presidential race. "What a man. What a patriot. What an act of selfless devotion to your country." pic.twitter.com/hhEEoNkTbd

不只如此,身兼拜登競選團隊成員的德拉瓦州參議員昆斯(Chris Coons)也忍不住哭了出來,他在CBS新聞節目當場說「拜登做出艱難決定」,並看向遠方深呼吸,試著平撫激動情緒。

這些畫面曝光之後在網路上引發討論,有網友提到,「拜登為了國家做出無私奉獻,然後瓊斯居然在CNN現場哭了」、「瓊斯哭出來真的有夠可悲,成熟點吧」。至於針對昆斯哭泣,有網友說,「昆斯剛丟了工作,他當然會哭」。

Delaware Sen. Chris Coons, a close ally of President Biden's, tears up discussing Biden's decision to end his reelection bid.



"This was a very difficult decision, and one that I think reflects the very best of who Joe Biden is," Coons tells CBS News. pic.twitter.com/8sy0S0yokN