拜登拋退選震撼彈　CNN主播鏡頭前激動哭了

▲CNN主播瓊斯（Van Jones）在鏡頭前情緒激動。

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登拋出退選震撼彈，消息一出各家媒體爭相報導，但這也讓自由派人士幾乎陷入崩潰，媒體工作者情緒激動，就連曾當過前總統歐巴馬助理的CNN主播瓊斯（Van Jones）也熱淚盈眶。

每日郵報報導，瓊斯在談到拜登退選並表態支持賀錦麗一事時，情緒激動、熱淚盈眶，MSNBC當家主播馬多（Rachel Maddow）則是認為拜登的決定其實並非自身真正想要的結果，這全是為了國家利益，是為了給國家一個機會，不讓川普重掌白宮。

Rachel Maddow reacts to President Biden withdrawing from the 2024 presidential race.



"What a man. What a patriot. What an act of selfless devotion to your country." pic.twitter.com/hhEEoNkTbd — MSNBC (@MSNBC) July 21, 2024

不只如此，身兼拜登競選團隊成員的德拉瓦州參議員昆斯（Chris Coons）也忍不住哭了出來，他在CBS新聞節目當場說「拜登做出艱難決定」，並看向遠方深呼吸，試著平撫激動情緒。

這些畫面曝光之後在網路上引發討論，有網友提到，「拜登為了國家做出無私奉獻，然後瓊斯居然在CNN現場哭了」、「瓊斯哭出來真的有夠可悲，成熟點吧」。至於針對昆斯哭泣，有網友說，「昆斯剛丟了工作，他當然會哭」。