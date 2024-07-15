川普濺血！1981以來最重大刺殺未遂案　FBI調查潛在國內恐怖主義

▲美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普出席造勢活動遭槍擊震驚國際社會，這是美國自1981年雷根總統遇刺以來針對總統、總統候選人最重大的刺殺未遂事件，也是特勤局40多年來最嚴重失職。聯邦調查局（FBI）認定槍手企圖暗殺川普，正以暗殺未遂展開調查，同時也將其視為潛在國內恐怖主義行動。

法新社、美聯社等報導，美國總統大選將於11月登場，至今已不到4個月，川普造勢遇槍擊受傷一案引發高度關注。

▲川普在賓州造勢時遭遇槍擊瞬間。（圖／路透）

FBI調查是否可能是國內恐怖主義

企圖暗殺川普的槍手是20歲賓州男子克魯克斯（Thomas Matthew Crooks），持AR步槍潛伏在造勢現場附近的開放高處，執法人員在發現他的行蹤後遭逼退，接著克魯克斯立即朝會場開了數槍，隨後特勤局人員朝克魯克斯開槍。槍手犯案動機仍有待釐清，政治傾向尚不清楚，已知他是登記共和黨選民，但有向民主黨團體小額捐款，無犯罪前科。

▲克魯克斯過去曾試圖加入校內射擊俱樂部。（圖／路透）

反恐部門助理主任威爾斯（Robert Wells）透露，目前正以暗殺未遂的方向進行調查，但也視其為潛在國內恐怖主義行動。FBI高階人員透露，並無跡象顯示克魯克斯有參與其他更大的陰謀，首要任務是確認他的犯案動機。

1981年來最重大暗殺未遂事件

此案是自1981年雷根總統遇刺以來，針對總統、總統候選人最重大的刺殺未遂事件，華爾街日報指出，這是特勤局數十年來面臨的最大危機。

特勤局通常會前往活動地點周邊做事前調查，在川普的造勢大會總計有4支反狙擊小組待命，特勤局2支、地方執法部門2支，但仍發生槍擊事件。前特勤局副助理局長皮克爾（Bill Pickle）透露，槍手根本不該有開槍的機會。

▲ 克魯克斯犯案後當場被擊斃。（圖／翻攝自X）

特勤局慢半拍的反應和維安疏漏，遭到外界猛批。FBI前助理局長斯維克（Chris Swecker）直言，從整個集會的維安計畫到槍聲響起後的反應，所有的細節都是一次徹底的維安失誤，特勤人員將川普從舞台上帶下來花了2分多鐘，若槍手不是20歲年輕男子而是一個專業組織，川普早就死了，特勤人員居然還讓川普撿起掉落的鞋子才離場，「前總統雷根遇襲當年是直接被特勤丟進車裡，不可能讓他有機會站起來揮拳吶喊。」

▼美聯社攝影記者武奇（Evan Vucci）拍下川普遇刺照片，只見川普耳朵濺血，右手握拳舉高，後面還有美國國旗。（圖／達志影像／美聯社）