新北市各級農會桌球友誼賽　368選手以球會友展現球技

▲新北市農業局代理局長諶錫輝（中）出席桌球賽鼓勵農會選手以球會友。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市深坑區農會於昨（13日）在政治大學體育館舉辦「新北市各級農會第40屆桌球友誼賽」，廣邀本市各級農會及農業界各機關團體共襄盛舉，讓各農會及機關之間互動與連結，增進農會員工身心靈健康，彼此相互砥礪成長。

農業局表示，13日舉行的桌球個人賽競爭激烈，男子、女子及總幹事組分別由新北市農會盧建霖、林杏璇以及深坑區農會總幹事黃土水奪得，團體成績總冠軍由蘆洲區農會奪得，此外也特別為本次最年長的參賽者新北市農會林朝忠理事頒發松鶴獎，84歲的林朝忠平常就有打桌球運動的習慣，身體非常硬朗，藉頒獎鼓勵所有選手保持健康，「活到老，動到老」。

▲深坑區農會於13日在政治大學體育館舉辦「新北市各級農會第40屆桌球友誼賽」。

另深坑區農會長期致力開發綠竹筍加工產品，包括綠竹筍水餃、綠竹筍香腸加油綠竹筍鮮肉丸，廣受消費者喜愛。除了推廣農產品，總幹事黃土水注重員工健康，鼓勵農會同仁參加桌球友誼賽，而黃土水也於6年前開始接觸桌球，平常是下班後與同仁一同練球，不僅透過練球增加團隊凝聚力，更可舒解工作上的壓力，同時擁有健康體魄，受益良多。

新北市農會總幹事楊棟樑表示，今年各農會非常踴躍報名參賽，更有新北市政府、農業部、農業金融署、全國農業金庫股份有限公司、財團法人農業信用保證基金、中華民國農民團體幹部聯合訓練協會、農金資訊股份有限公司、及政治大學等8隊機關團體組共襄盛舉，多達368人參賽，感謝各農會與機關熱情參與，希望大家以球會友，交流學習，共同進步。

新北市農業局代理局長諶錫輝表示，本市各農會去年度表現亮眼，不僅全國農會盈餘排行前10名就有7名來自新北，而且較2022年成長，代表本市農會體質健全、經營穩健、營運規模持續擴大。農會在推動農產行銷也不斷創新，如新北市農會投入農產直播，並結合各農會實體據點取貨，讓消費者直購全臺各地農產，並獲2023第9屆科技農企業菁創獎「科技應用類」獎項，也是歷屆唯一獲獎農會。