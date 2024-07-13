引進青創力量！心輔犬「戚風」進入新北市府　照顧員工身心健康

▲心輔犬「戚風」進入新北市府。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市政府人事處在青年局的協助下，於11日與「台灣心輔犬培育團隊」簽訂員工協助方案合作備忘錄。現場的心輔犬「戚風」也蓋上腳印，象徵新北市政府員工關懷的「犬（全）」新服務。未來，市府員工及其家人將能透過心輔犬的互動課程，在情緒察覺、肢體表達、與輕度復健等方面獲得幫助，減輕家庭照護壓力。

人事處表示，目前員工協助方案提供心理、法律、財務、醫療、管理及職涯發展等6類諮詢服務，自2011年開辦以來，服務人次成長超過25倍。過往案例顯示，員工壓力不僅來自工作，還包含家庭、人際及生活等多方面。因此，除了原有的6項服務外，這次更引進心輔犬課程，員工若在照顧幼童或長輩時遇到溝通及情緒表達的障礙，經心理諮商師專業建議後，可進行課程獲得相關協助。

青年局表示，新北市致力扶植青年創業，積極促成青創團隊與企業、消費者及政府單位接觸，提升市場能見度及商業連結。「台灣心輔犬」將流浪犬重新培訓成專業教育犬的服務團隊，並於2023年赴瑞士日內瓦參與聯合國人權理事會「2023年社會論壇周邊會議」，分享其社會創新和經驗。本次媒介心輔犬團隊與人事處合作，相信青創能量能為市府員工提供更多支持。

團隊執行長陳奕君表示，自2020年開始培訓流浪犬成為「心輔犬」，不僅讓流浪犬重獲新生及良好照顧，也希望透過輕度復健、情緒表達及療癒陪伴的課程，讓銀髮族及特殊族群感受到支持和情緒出口，進一步改變社會對流浪犬的刻板印象，打造人與動物雙贏的社會創新模式，讓生命幫助生命，人與狗一起找回愛與被愛的能力。

人事處表示，這次與心輔犬團隊的合作，不僅照顧員工身心健康、鼓勵青創發展，還減少流浪動物，改善人與動物的福祉，實踐聯合國永續發展目標（SDGs）的「健康與福祉」（SDG 3）、「就業與經濟成長」（SDG 8）及「陸域生態」（SDG 15）。同時，這也展現新北市對青創團隊的支持，讓青創正能量注入公部門，成就青年、政府及市府員工共好的典範。