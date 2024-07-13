烏來必訪！新北泰博館編織藝術牆　化身網美打卡新景點

▲新北泰博館編織藝術牆「破碎的綻放」。（圖／新北市原民局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位在新北市烏來區的烏來泰雅民族博物館，竣工至今已19年，為了拉近民眾與博物館的距離，新北市原民局與太魯閣族藝術家林介文Labay Eyong攜手合作，在泰雅民族博物館旁打造編織藝術牆「破碎的綻放」，全長10公尺的藝術作品，設計概念以泰雅族編織工藝為主體，注入現代設計美學，以豐富多元的藝術樣貌展現在地文化。

▲人氣網美晞晞與編織藝術牆「破碎的綻放」合影。

本次展出可互動的編織藝術牆作品「破碎的綻放」，是由太魯閣族藝術家林介文Labay Eyong，邀請臺灣各地織者以傳統織布技法編織，並加入烏來泰雅屈尺群圖紋創作而成，展現了原住民族從文化斷裂的境況，透過找回記憶的累積與實踐，漸漸綻放出美麗成果之創作理念，期待讓觀者藉著拍照打卡與作品近距離互動，從不同視角了解原住民族文化。

新北市原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，原先設置之泰雅人物牆面因青苔遍布顯得老舊，整修並重塑編織藝術牆後，不僅擺脫老舊館舍印象，也打造無藩籬的藝術人文空間，為位在烏來老街商圈之泰雅博物館帶來新生命力。而本次設置的編織藝術牆也吸引人氣網美徐晞庭（晞晞）參訪打卡，並寫下透過停留與編織藝術牆互動後，走進一旁烏來泰雅民族博物館，更認識烏來這塊土地與泰雅族文化。

▲人氣網美晞晞於泰雅族背簍（kiri）特展區互動體驗。