微笑山線家山旅遊策展　帶領民眾走入城市裡的家山

▲微笑山線家山旅遊策展，現場朗讀演唱以五大山系為靈感的原創詩詞及歌曲。詩人夏夏（中）及音樂人陳怡霖（右）、施品全（左）。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

邁入暑期旅遊旺季，自然山林的旅遊需求擴增。新北市觀光旅遊局今（13日）於板橋大遠百舉辦「微笑山線 走進城市裡的家山」策展，與市民一同探索山林、城市與自我的關係。現場有微笑山線地方單位的文創、導覽攤位，也邀請了現代詩人及獨立音樂人，首度發表以微笑山線五大家山為靈感的創作歌曲，用詩及音樂展現微笑山線美學。

微笑山線是新北市山林旅遊品牌，今年5月推出微笑山線大縱走旅遊路線，共分為大棟山系段、鳶山山系段、天上山系段、二格山系段及五分山群段，路線上有豐富的家山旅遊及周邊城鎮文化，在新北搭乘大眾運輸，只要30分鐘就可抵達登山口探訪山林。為了讓民眾能貼近微笑山線的在地樣貌，本次策展從籌備期就開始走入微笑山線五大山系段裡的各個城鎮，與眾多在地居民及文化推動者進行溝通討論，聯合創作微笑山線詩詞，策展現場展示近百首民眾從自身故事出發的作品，探索自己與山林、城鎮的關係，看見滿滿的地方創作能量。

▲微笑山線策展五大山系展區，除了展示路線及詩詞創作，每個路線段也有建議的大眾運輸場站，供民眾親自走訪微笑山線，現場也有在地夥伴跟民眾推廣微笑山線。

本次策展活動邀請許多地方單位一同共襄盛舉，帶大家認識微笑山線步道周邊小鎮的特色產業，大棟山系段的新旺集瓷、鳶山山系段的三角湧文化協進會及青出於藍染工作坊、天上山系段的天芳茶行及劉老師自然教室、二格山系段的漫縵山房（百年石頭屋）、五分山群段的慢慢來咖啡等微笑山線服務據點站，還有在地的社大及大學，像是樹林社大、三鶯社大、臺北大學、華梵大學、華夏科大x台灣科大。

另外也有專注在地文化發展及自然生態的鳴個喇叭緬甸街、福田樹木保育基金會、平溪菁桐社區發展協會。透過這些地方組織的介紹，讓民眾更了解微笑山線山林的美好，以及周邊小鎮的特色旅遊。現場民眾也能透過互動體驗，獲得由國際職人速寫畫家王傑為微笑山線創作的限量明信片套組。

新北市觀旅局長楊宗珉表示，台灣有非常豐沛的山林綠地，現代人在繁忙又快速的城市生活裡，嚮往在短暫空閒時能走入山林，療癒身心。「微笑山線」是緊鄰新北市南緣第一層淺山，不僅是「心靈的靠山」，更是城市裡重要的「家山」，是我們在生活忙碌之餘，得以快速充電的綠色基地。更多活動相關訊息請上新北市觀光旅遊網或加入新北旅客臉書粉絲專頁查詢。

▲《微笑山線大縱走旅遊路線》透過大眾運輸串聯新北樹林、鶯歌、三峽、土城、中和、新店、深坑、石碇及平溪九大行政區，總步行距離108公里。