暑假新玩法！新北百年古厝五股守讓堂　體驗古裝玩穿越萌翻

▲百年古厝五股守讓堂，體驗古裝玩穿越。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

小朋友在古色古香的百年古厝穿上漢服，彷彿穿越到古代，變身古裝美女、文人墨客！迎接暑假到來，五股守讓堂特別推出適合全家一起參與的古風親子活動，邀大家一起來穿古裝，體會古厝韻味，來一趟穿越小旅行。五股守讓堂免費漢服體驗活動將持續至8月底，歡迎有興趣的民眾前來體驗！

「2024新北詩歌節」系列活動，備受歡迎的漢服體驗，不僅臉書上詢問度高，更有許多年輕學子結伴來變裝拍照。潘同學說，這是她第一次來到五股守讓堂，穿上古裝漢服逛三合院老宅，感覺更能融入過去的歷史氛圍中，拍照打卡也更有FU。新北市立圖書館王錦華館長表示，歷經歲月更迭，老宅古厝除了承載家族興衰歷史，更是蘊含古代建築與民俗文化的美學，此次「2024新北詩歌節」特別透過漢服體驗活動，讓民眾能穿古裝、拍美照，一窺百年前大戶人家的生活。

迎接暑假，五股守讓堂特別加碼添購兒童漢服，同時推出適合全家一起參與的古風親子活動，包括「藝遊工坊」有彈珠檯、陀螺、竹蟬、扯鈴、波浪鼓、滾鐵環、數來寶竹板(相聲響板)、尪仔標、沙包、木質橡皮筋手槍、布袋戲偶、舞獅、劍玉（日月球）等超過15種獲得共融遊戲認證的復古童玩，還有「跟著尪仔標漫遊百年古厝」的尋寶遊戲，讓大小朋友可以重溫古代的遊戲時光。

「三讓文房」則推出「荷風夏韻頌清涼」歲時節令主題書展與「不被時間淹沒的樂音」親子黑膠體驗，臺灣二十四節氣的民俗，是老祖先透過日常生活所累積的經驗，「荷風夏韻頌清涼」歲時節令主題書展特別精選包括節氣故事、農耕生活、民俗節慶、古詩諺語等繪本圖書，讓爸爸媽媽可以帶孩子一起共讀認識節氣，了解古人的智慧。7、8月適逢小暑、大暑節氣，「盛夏說唐詩」活動則將帶小朋友透過古詩詞，感受在没有冷氣的古代，人們是如何度過酷熱的夏天。

炎炎夏日總讓人心煩氣躁，「不被時間淹沒的樂音」親子黑膠體驗，特別挑選適合夏天的音樂，邀親子一起來聽黑膠，在轉動的唱盤前，靜心感受黑膠獨特的音樂魅力。「伴山學堂」的「歡樂ㄧ夏」夏令影友會，每日播放適合全家共賞的動畫、卡通等電影，讓大家可以看電影消暑。五股守讓堂免費漢服體驗活動將持續至8月底，詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2293-2114。