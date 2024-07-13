「北桃幸福038+」兒童藝文戲劇　跨縣市首場7／13歡樂開演

▲「北桃幸福038+」兒童藝文戲劇開演。（圖／記者戴上容翻攝，下同）



記者戴上容／新北報導

橫跨林口、泰山、八里及桃園龜山的「2024暑期兒童藝文戲劇演出-北桃幸福038+」在今（13日）於林口區公所七樓大禮堂開演。首場演出《醜小鴨愛呱呱呱》為今年第一次公演劇目，公所今年希望更多民眾前來觀劇，除延續去年辦理「觀後感徵件抽獎活動」，還特別增加「追劇集點贈獎」活動，除此之外首場演出還搭配台電贊助的消暑冰品，現場超過700位大朋友小朋友一同為期4周末6場次的親子藝文活動揭開序幕。

林口區長廖武輝表示，感謝竹林山觀寺的大力支持，今年第2屆擴大跨縣市辦理，將藝文戲劇演出場次擴展到北桃4個區、6場次，「六藝劇團」也為四區的孩子們帶來寓教於樂的戲劇表演，首映場演出的童話故事《醜小鴨愛呱呱呱》，透過醜小鴨的旅行，度過一個又一個的難關，帶著孩子發現深刻的道理「只要能肯定自己、相信自己，每個人都能擁有屬於自己獨特的美！」。除了各區辦理的演出外，最後2場將在林口小熊公園推出全球首次演出的《小紅帽任務》，以及壓軸場在竹林山觀音寺的《西遊大冒險》，歡迎民眾前來觀劇。

泰山區長鄭淑敏提到，非常感謝林口區公所，邀請加入活動的行列。去年演出後，區內居民反應熱烈，是一個非常值得繼續辦理的好活動，泰山場將在7月14日在同榮國小演出《秘密蹺蹺板》，主要是講述為孩子們建立身體界線認知、自我保護及性別平等相關知識。第三場演出於7月20日在八里大坪頂活動中心演出多元文化融合的《南洋奇遇記》，「八里區長林俊宏說，讓大朋友小朋友暑假不用人擠人趕出國，也能體驗各種國家的文化民俗風情，並教導小朋友們各國的禮儀文化，培養對多元文化的尊重與包容」。

今年加入的龜山區長張嘉平表示，今年是首次加入大林口生活圈的暑期兒童戲劇演出，龜山地區有將近10萬人口在坪頂地區居住生活，和接鄰的新北市林口區緊密連結，今年特別感謝竹林山寺和林口區公所將龜山區坪頂地區納入合作，第四場龜山場將演出《蓋亞密碼》將於7月21日在樂善寺登場，演出內容是教導小朋友節能愛地球，歡迎大朋友小朋友們一起來龜山探索能源密碼，共同守護環境。

林口區長廖武輝溫馨提醒，除精彩戲劇演出外只要追滿三場，憑集點卡就能兌換一份追劇禮，集滿即可於活動現場兌換！同時，即日起至8月20日止．觀眾至「六藝劇團」的臉書專頁參加「追劇集點贈獎」活動，上傳觀劇心得文或小朋友的畫作，就有機會贏得精美小禮物。特別感謝立法委員洪孟楷、新北市議員蔡淑君、竹林山觀音寺董事長蔡煌明、李宇翔議員特助、陳明義議員主任及宋明宗議員秘書，共同蒞臨現場欣賞戲劇演出。欲知活動資訊可至「林口區公所、天空之城」、「泰山區公所」、「新北市八里區公所、幸福八里」、「龜山區公所-藝文&政令宣導」以及「六藝劇團-文化經典親子劇」臉書專頁查詢！