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「2024雲西海洋音樂季」啟動　重量級藝人與在地美食齊聚

▲雲西海洋音樂季今年邁入第6年，首次轉型為系列活動，不僅有重量級的藝人表演團體，更有許多在地美食可讓大家品嚐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲西海洋音樂季今年邁入第6年，首次轉型為系列活動，不僅有重量級的藝人表演團體，更有許多在地美食可讓大家品嚐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「2024雲西海洋音樂季」系列活動昨（13）日登場，縣長張麗善、交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處長許宗民等人一同參與濕身派對，為開幕活動掀起高潮，縣長張麗善表示，一連兩個周末，有表演、有美食、更有美景，歡迎全國民眾來到國境之西，體驗盛夏最COOL最消暑的海洋音樂季。

雲西海洋音樂季今年邁入第6年，縣長張麗善致詞時表示，今年首次轉型為系列活動，不僅有重量級的藝人表演團體，更有許多在地美食可讓大家品嚐，這次在濱海大樓頂樓，特別以頂級鳳凰帳打造讓民眾可以小酌賞景賞夕陽的舒適空間，連續二週的週六、日的活動都不同，各有特色，歡迎鄉親帶著孩子一起暢遊雲西海洋音樂季。

▲雲西海洋音樂季今年邁入第6年，首次轉型為系列活動，不僅有重量級的藝人表演團體，更有許多在地美食可讓大家品嚐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲嘉南濱海國家風景區管理處長許宗民說，今年的雲西海洋音樂季除了有陣容龐大的卡司之外，不管是水域遊戲活動，或者是海邊森林秘境，都可以讓親子一起探尋、同樂。除此之外，雲林有最棒的海鮮美食、觀光美景及宗教文化可以巡禮祈福，非常歡迎親子暑假來雲林騎自行車，用20公里的時速，體驗雲林這片這片土地的美好。

文化觀光處長陳璧君指出，今年海洋音樂季活動特別與四湖三條崙海清宮合作，很高興透過寓教於樂成功帶動大家進一步認識在地文化，也豐厚了海洋音樂季的活動內涵。海洋音樂季從下午兩點半開始至六點，Happy Hour區也有免費限時限量美食提供給民眾品嚐，台灣啤酒、福祿壽甘酒、尚好啤酒、展鮮番茄梅飲等，都是雲林在地的好滋味。

▲雲西海洋音樂季今年邁入第6年，首次轉型為系列活動，不僅有重量級的藝人表演團體，更有許多在地美食可讓大家品嚐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳璧君提到，森林秘境區特別營造悠閒的野餐、露營風格，運用燈泡、帳篷等打造輕鬆氛圍，還有今年特別推出的萌寵文創市集，搭配森林絕美秘境布置，網美們最愛的打卡點首選這裡；沙灘區的淨灘活動及沙灘排球也吸引許多民眾報名參加，一同淨灘守護海岸外，也在沙灘上盡情揮灑球技。

文化觀光處指出，雲西海洋音樂季接下來還有3天活動，嗨歌放送舞台區音樂表演節目還有7/14 HITO流行音樂獎最受歡迎男歌手畢書盡（Bii）及金曲獎最佳演唱組合獎得主「脆樂團」、7/20金曲獎最佳新人「持修」、女子團體「晨悠」，7/21橫掃全台各大音樂季的樂團「芒果醬」及「八青哥」以及金曲獎最佳樂團獎入圍常客「旺福樂團」壓軸演出。

在森林區7/14有搖擺舞會、7/20DJ Sharon與您一起在森林享受電音狂響時光、7/21有Zumba體驗，由台灣Zumba推廣大使小花老師帶領大家動起來；在沙灘區接下來三天每日傍晚五點都有沙灘排球；而因潮汐問題，SUP體驗於7/20、7/21舉辦。活動每日都有Happy Hour及喝啤酒、拳王pk等趣味競賽。

▲雲西海洋音樂季今年邁入第6年，首次轉型為系列活動，不僅有重量級的藝人表演團體，更有許多在地美食可讓大家品嚐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲西海洋音樂季今年邁入第6年，首次轉型為系列活動，不僅有重量級的藝人表演團體，更有許多在地美食可讓大家品嚐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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