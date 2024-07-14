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社會 社會焦點 保障人權

男大生帶女友宿舍壞壞！59秒激戰片遭偷拍外流　5同學瘋傳慘了

行動支付,電子支付,手機（圖／免費圖庫pakutaso）

▲男大生在宿舍與女友激戰，被室友偷拍分享給他人，5人遭判刑。（示意圖，與本案無關／免費圖庫pakutaso）

記者黃資真／雲林報導

雲林一名男大生趁友人們在宿舍陽台飲酒聊天期間，帶女友回房激戰，意外吵醒正在睡覺的室友，便偷偷錄下全程，傳給其他友人，結果變成在Dcard、IG、LINE上等處大量流傳，小情侶2人發現後氣炸提告。雲林地院考量5人皆與受害者達成和解、調解賠償完畢，依違反個資法分別處6月、4月不等刑期，皆緩刑2年。

判決指出，2022年8月29日凌晨1時許，男大生小明（化名）與女友以及其他朋友在宿舍寢室陽台喝酒聊天，小明想說室友們都睡了，因此帶女友到自己床上激戰，但過程中吵醒了A男，A男見狀便拿偷偷錄下50秒、9秒的2部性交影片。

9月12日晚間10時許，私藏室友性愛影像的A男，用LINE分享給另名室友B男、又透過隨身碟傳給第2名室友；B男則是在拿到影片後，於11月2日下午在學校教室播影片給同學們，又用Airdrop分享，其中一名同學C男又把影片傳到有11名成員的IG群組。

IG群組中的成員D男則是再把影片分享到擁有5名成員的LINE群組，成員中的E男再接續傳到Messenger群組中，同時分享到Dcard上。男女主角得知性愛過程不僅被偷拍，還被四處外流，氣炸報警提告。

檢警調查後，發現涉案5人全是小明的同校同學，依違反個資法起訴；法官考量5人均坦承犯行，並與受害者2人達成和解、賠償完畢，考量年紀較輕、社會經驗尚淺，依違反個資法判E男6月、法治教育3場次，其餘4人4月有期徒刑、法治教育2場次，5人宣告緩刑2年。可上訴。

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