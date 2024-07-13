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雲林25歲逆子水果刀弒母！傳「拜陰廟中邪」　民俗大師揭1招可確認

25歲的林姓男子持水果刀弒母。（圖／報系資料照）

▲25歲林姓男子傳上週剛拜完陰廟，不料這週就持水果刀弒母。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

雲林縣虎尾鎮12日發生一起人倫悲劇，當時25歲林姓男子在凌晨2時闖入房間毆打父母，緊接去廚房拿水果刀高喊｢人劍合一」，一刀刺進媽媽胸口，導致林母當場身亡、父親受傷。據了解，林男上週去過陰廟，疑似卡到陰。對此，民俗老師廖大乙指出，林男的行為以民俗角度來說就是「中邪」，若要釐清他是否卡到陰，只要將他小便放在床頭3天，如果出現變色或惡臭，就是卡到陰了。

林男一家四口住在虎尾一棟透天厝，他於12日凌晨突闖入父母房間，毆打爸媽後拿起水果刀，大喊「人劍合一」狂刺母親，擔任保全的父親在阻止時也受傷，母親送醫後因右胸穿刺傷嚴重不治，父親則全身有多處刀傷。

據了解，林男在上周去過陰廟，還疑似卡到陰。對此，廖大乙表示，林男的行為若以科學來說是「妄想症」，但從民俗觀點來看則是犯煞、中邪。

若要釐清林男是否卡到陰，只要將林男小便放在床頭3天，如果出現變色或惡臭，就是卡到陰了。而人有三魂「靈魂、覺魂、生魂」，卡到陰「覺魂」沒了會發瘋，就醫都醫不好，而這些犯煞、中邪的人也不敢去大古廟，尤其是關公廟。

廖大乙補充，陰廟24小時不關廟門，且是沒有門神的三面壁，拜拜時不可穿太暴露的服裝，也要盡量以保守或黑色的服裝為主。廖大乙也提醒，陰廟許願很靈驗，若許願了就要說到做到，沒有做到則會付出代價。

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