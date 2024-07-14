公私協力促社會正向　林內「教芋部」掛上「禮義廉恥」

▲教芋部掛上「禮義廉恥」，代表品德教育從校園延伸至社區的私人場域，期待透過公私協力，讓品德教育持續宣傳擴散。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

縣長張麗善昨（13）日與林內鄉農會總幹事黃國洲等地方人士為烏塗社區「教芋部」食農教育教室「禮義廉恥」揭幕，縣長張麗善表示，教芋部掛上「禮義廉恥」，代表品德教育從校園延伸至社區的私人場域，期待透過公私協力，讓品德教育持續宣傳擴散，促社會朝真善美正向改變。

雲林縣長張麗善上任後，縣府為重拾「禮義廉恥｣共同校訓精神，提振校園倫理道德規範，落實品德教育課程，全縣193所中小學於2020年2月11日同步掛回「禮義廉恥｣匾額，教育處也編列品德教育教材課綱，以學校為起始點，積極推動品德教育，讓「雲林有愛、學生有品｣，獲得師生與家長熱烈迴響。

縣長張麗善表示，林內烏塗社區教芋部推廣教室也掛起「禮義廉恥」，品德教育從校園擴散到社區歷史性的一刻，深具意義，已請教育處贈送一套縣府編定的品德教育教材給教芋部，希望透過公私協力，讓校園教育、家庭教育與社區教育融合推廣品德教育，讓孩子從小就懂得感恩、惜福、愛鄉土。

張麗善說，烏塗社區教芋部推廣食農教育，與林內農會合作推動林內芋頭正名，擺脫為人作嫁，坐穩全國第四大芋頭產地。教芋部與社區、農會結合芋頭產業推出特色農遊，帶動農業觀光，讓更多人前來林內遊玩，品嚐好吃爽口的林內芋。

「教芋部」部長林建安表示，教芋部就是要推芋頭食農教育，既然是推廣食農教育就與學校合作，將整個場域布置就像教室一樣，而他非常佩服並支持張縣長推動品德教育理念，因此掛上「禮義廉恥」四個字，讓品德教育紮根。