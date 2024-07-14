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推廣雲林優質雞蛋　張麗善：中央應建立產銷預警機制

▲為推廣雲林優質雞蛋，雲縣府農業處募集3000顆雞蛋，辦理「雲蛋圓滿 蛋到福氣到」雲林優質雞蛋行銷推廣活動，獲熱烈迴響。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲為推廣雲林優質雞蛋，雲縣府農業處募集3000顆雞蛋，辦理「雲蛋圓滿 蛋到福氣到」雲林優質雞蛋行銷推廣活動，獲熱烈迴響。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲縣府農業處為推廣雲林優質雞蛋，透過斗六市蛋雞產銷班第一班募集3000顆雞蛋，於縣府親民大廳辦理「雲蛋圓滿 蛋到福氣到」雲林優質雞蛋行銷推廣活動，限時限量白蛋每盒10顆，3盒100元以產地價回饋雲林縣在地鄉親，響應熱烈，開賣不到半小時銷售一空。

縣長張麗善表示，近期蛋價低迷，成本每台斤約30.5元，產地蛋價卻僅有25.5元左右，每賣出1斤的雞蛋，蛋農就得損失5元，加上先前蛋荒，農業部自國外進口雞蛋及開放超量種母雞等配套未規劃完善等因素，造成雞蛋產銷失衡，舉辦雞蛋行銷活動，協助蛋農。

張麗善指出，這次雞蛋產銷失衡原因之一為進口雞蛋及太多蛋雞種雞，這是制度上沒有建立完善的產銷預警機制，建請政府中央部門好好通盤檢討，從長計議，做好進口限量及進口適當時機，才可以同時保護消費者及保障生產者；才不會造成雞蛋過剩，要求民眾多多吃蛋，更讓蛋農遭受無妄損失。

農業處長魏勝德指出，雲縣府2020年輔導成立斗六市蛋雞產銷班第一班，日雲林目前唯一的蛋雞產銷班，雲林蛋雞場58家，飼養約96萬隻蛋雞，總產量約占全國2%。縣府在生產環境及行銷上均給予大力的輔導及協助，2023年開始配合農業部辦理「疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍升級改建計畫」，主要補助養禽場提升生物安全自主防疫及經營效率，改善禽舍環境衛生，加速產業升級，紓解基層勞動力不足問題，強化飼養管理科技級生物安全防護等禽舍改建費用。
 
雲林優質雞蛋行銷推廣活動，有縣長張麗善、農業處處長魏勝德、中華民國養雞協會理事長邱時恩、雲林縣養雞協會理事長李進德、斗六市蛋雞產銷班第一班班長林弘茂、副班長張家銘及班員們出席響應。

▲為推廣雲林優質雞蛋，雲縣府農業處募集3000顆雞蛋，辦理「雲蛋圓滿 蛋到福氣到」雲林優質雞蛋行銷推廣活動，獲熱烈迴響。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲近期蛋價低迷，成本每台斤約30.5元，產地蛋價卻僅有25.5元左右，每賣出1斤的雞蛋，蛋農就得損失5元，。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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