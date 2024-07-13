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基隆Podcast分享戲水潛藏危機　消防科長提醒這樣玩最安心

▲基隆Podcast分享戲水潛藏危機。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆Podcast分享戲水潛藏危機。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆是一座依山傍海的城市，吸引許多人到海邊或各種水域消暑遊玩。然而戲水雖然充滿樂趣，卻也容易潛藏危機。本周「基隆Podcast」主持人余治明邀請基隆市消防局科長蘇元鏞，為聽眾講解防溺知識，幫助大家在出遊時既能享受樂趣，又能確保安全。

蘇元鏞指出，基隆市有許多知名的戲水景點，其中大武崙沙灘和海興游泳池非常受歡迎。然而，在享受這些美好時光的同時，安全至關重要。聽眾應該審慎挑選合適的場地，確保該場地有合格的救生員駐守，並且切勿獨行，應結伴同行。此外，天氣狀況也是一個關鍵因素，應在出行前留意天氣預報，避免在惡劣天氣下戲水。只有在做好充分準備和注意安全的情況下，才能真正享受戲水的樂趣。

▲基隆Podcast分享戲水潛藏危機。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市府發言人余治明（左）、基隆市消防局科長蘇元鏞（右）。

蘇元鏞說，溺水者通常並不是不會游泳的人，而是那些會游泳但缺乏安全意識的人，常忽視環境變化和潛在危險。當遇到有人溺水時，要謹記救人五招口訣：「叫、叫、伸、拋、划」：立即大聲呼救（叫）；打電話報警（叫）；利用竹竿、木條、衣物等延伸物（伸）；拋送空罐、繩索、救生圈等漂浮物（拋）；利用船、浮木、救生浮標、保麗龍等大型浮具划過去（划）進行搭救。

蘇元鏞指出，過往溺水者會因恐慌而亂掙扎，牢牢緊抓所有可以攀附的物體，會令救援者難以即時拯救，所以在實施救援時，會從側面或背面接近，「一定要與救援者保持一定距離」，避免正面接觸。避免被溺水者拉下水的風險。掌握正確的救援方法，不僅能提升救援成功的機率，也能保護救援者自身的安全。

余治明強調，玩樂之餘，最應注意的是自己的安全。因此，熟知防溺十招至關重要：選擇合法的戲水地點、確保有救生設備與人員、不要跳水、不要落單、不可穿著牛仔褲下水、不可在水中嬉鬧惡作劇、身體疲累狀況不佳時不要戲水游泳、不要長時間浸泡在水中、注意氣象報告、加強游泳和漂浮技巧。希望各位聽眾在夏日能夠安全盡情享受戲水之樂，快快樂樂出門，平平安安回家。

收聽連結：https://cutt.ly/Eeg5khbV

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