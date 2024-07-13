　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆海科館與美國NOAA攜手合作　謝國樑：潮境打造AR恐龍園區

▲基隆海科館與美國NOAA攜手合作。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆海科館與美國NOAA攜手合作。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

國立海洋科技博物館12日與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）進行授權聲明合作，將海洋研究與科技教育朝向國際發展，並將海洋生態永續、海洋科學研究及教育推廣邁向新的里程碑，市長謝國樑特別出席授權儀式，並預告市府與海科館將在8月推出AR恐龍園區，提供別開生面的觀光旅遊及生態探索體驗。

謝國樑除了對於海科館獲得NOAA資料亞洲獨家授權表達恭賀，認為是海科館與國際合作的創舉，他並表示市府今年引進加州柏克萊分校「ROAR Academy」Robot Open Autonomous Racing課程，提供給本市的高中生學習，這也是全國首創的教育國際合作案例。

謝國樑還透露，經由市府與海科館的合作，今年8月將推出AR恐龍園區，利用潮境公園的山海地形與實體模型，給孩子一個很不一樣的觀光旅遊及生態探索體驗，市府也會在教育娛樂及親子旅遊等領域，繼續與海科館攜手合作，並且期許有更多的國際合作。

教育部常務次長林騰蛟在致詞中提到，國際合作是海洋教育與科技領域的重要突破，彰顯了台灣在全球海洋研究中的重要地位。林次長強調，教育部將全力支持海科館的各項計畫，期望透過這些合作，提升國內外學生的海洋素養，促進與普及全民對海洋保護的意識。

海科館館長陳素芬表示，經由這次簽署合作海科館將能經由NOAA完整的數據及教育資料的分享，可望在海洋環境保護、海洋科學研究及教育推廣工作有更前瞻性及與國際接軌的未來。她指出，這不僅是數據的共享，更是跨國界知識和技術的雙向交流，將為未來的教育推廣工作及研究提供更堅實與更具有發展方向的基礎。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►希望之丘兒童共融遊戲場啟用　邱佩琳：讓基隆變得更好

►基隆起風了！七堵慶濟宮媽祖孔明祭　邱佩琳祈求市民平安健康

►基隆港警「基652號」巡邏警艇啟航　總隊長林温柔：彰顯執法決心

►超強卡司精彩不斷！基隆浪曲嘉年華7／27、28點燃夏日熱潮

ET快訊
直擊／林志炫才唱4首「當眾哭了」　燈光突全關！演出暫停10秒
1萬日圓新鈔「不宜當婚禮禮金」！　原因曝光
快訊／撞死28歲三重警！　檢聲押賓士猴
變瘦、臉色發黃！他一查罹癌「半年離世」　醫示警：1情況快開刀
情侶吃迴轉壽司「筷子當髮簪」　插頭上拍照被轟爆
直擊／KPOP最年幼偶像是她！　高雄拼盤萬人朝聖
Red Velvet瑟琪高雄出事！ 「韓網罵翻」道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆Podcast分享戲水潛藏危機　消防科長提醒這樣玩最安心

產業合作招商座談會　謝國樑盼工商業投資基隆

基隆海科館與美國NOAA攜手合作　謝國樑：潮境打造AR恐龍園區

基北北桃4副市長齊聚基隆　邱佩琳：激盪12項新合作方案

住宅夜間防火安全新視野　基隆消防港都公安巡迴講座

男路倒「漸無呼吸」　臺東警火速CPR...鬼門關前搶命

基隆市府攜手崇右影藝科大　開辦科技教育無人機暑期營隊

2024台南兒藝節藝起SHOW　子龍國小學生劇團搬演

酒國昆凌遭控詐財堅稱「付出真誠感情」　檢打臉起訴

全榖雜糧料理比賽　池上田媽媽尚讚獲特優

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

拖板車板台脫落巴士追撞　14師生路邊念聖經「壓驚」

林士傑案「口罩男」押抵警局　刑大隊長：不排除有其他共犯

白頭翁痛失巢穴與寶寶 把母愛轉移親餵綠繡眼

雲林25歲男弒母砍父　鄰居驚：難怪狗狂吠

77頭鯨魚擱淺蘇格蘭海灘　倖存12頭恐難保

基隆Podcast分享戲水潛藏危機　消防科長提醒這樣玩最安心

產業合作招商座談會　謝國樑盼工商業投資基隆

基隆海科館與美國NOAA攜手合作　謝國樑：潮境打造AR恐龍園區

基北北桃4副市長齊聚基隆　邱佩琳：激盪12項新合作方案

住宅夜間防火安全新視野　基隆消防港都公安巡迴講座

男路倒「漸無呼吸」　臺東警火速CPR...鬼門關前搶命

基隆市府攜手崇右影藝科大　開辦科技教育無人機暑期營隊

2024台南兒藝節藝起SHOW　子龍國小學生劇團搬演

酒國昆凌遭控詐財堅稱「付出真誠感情」　檢打臉起訴

全榖雜糧料理比賽　池上田媽媽尚讚獲特優

直擊／林志炫才唱4首歌「當眾哭了」　場館燈光突全關...演出暫停10秒

直擊／女王華莎霸氣喊「吃爆高雄」　繼續灶腳大賽：我會更頻繁來

林義芳正妹女兒現身壓力大到飆淚 陽帆鬧場不會騎馬

基隆Podcast分享戲水潛藏危機　消防科長提醒這樣玩最安心

經痛20年！她「戒吃乳製品」竟奇蹟好了　中醫曝1種人真的有效

安芝儇抓到流量密碼！吃播破千萬觀看「有亮點」粉絲暈：看3億次ok

HOLA鐵線收納系列免釘牆　小宅、租屋族超方便

高宇杰本周第2轟！艾士特7局無失分　兄弟11比0重擊味全

快訊／毒駕逆向撞死28歲三重警！　檢聲押賓士猴

租屋市場透明化！　內政部：明年1月公布各區域租金行情

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

地方熱門新聞

周湯豪鹿野高台熱氣球初體驗　直呼超驚豔

傳肯爺8／25高雄開唱！高市府揭2原因不借場地

南科水電氣供應委員會參訪台電輸變電工程處南區施工處

桃園捷運綠線首次管冪工程　穿越百年大圳

台66高架化實施「穿衣改衣」工程

「酒國昆凌」遭控詐財　檢打臉起訴

捷運幸福站立體停車場今起免費

遺愛人間捐贈台南市消防局幫浦消防車

消防職人報你哉南消六甲辦理防火宣導

台鐵桃園新站開工　預定2030年底完工

台積電慈善基金會執行長彭冠宇分享職場溝通

王功漁火節20週年嘉年華開幕

藝群醫美集團贊助2024藝群成大羽球公開賽

台南做工行繕快樂為善賦予老屋新樣貌

更多熱門

相關新聞

住宅夜間防火安全　基隆消防公安巡迴講座

住宅夜間防火安全　基隆消防公安巡迴講座

基隆市政府消防局於10日下午，在國立臺灣海洋大學第1演講廳，辦理「港都安全有愛城市公安巡迴講座」，活動邀請到轄內的議員、區長、里長以及高層建築物管理權人、防火管理人等重要人士參加。消防局長游家懿表示，在身邊的這些消防安全設備，平常就要熟悉設備的操作使用，發生災害的時候，可以幫助我們進行有效減災。

基隆攜手崇右影藝科大　開辦無人機暑期營隊

基隆攜手崇右影藝科大　開辦無人機暑期營隊

八斗子望海巷漁港驚見女浮屍！現場留有遺書

八斗子望海巷漁港驚見女浮屍！現場留有遺書

推選罷法遭綠轟「搶救謝國樑」　許宇甄斥製造假消息：無法適用

推選罷法遭綠轟「搶救謝國樑」　許宇甄斥製造假消息：無法適用

分析／「固樑」熱戰成兩面刃　就怕沒催出藍基本盤反為人作嫁

分析／「固樑」熱戰成兩面刃　就怕沒催出藍基本盤反為人作嫁

關鍵字：

基隆海科館謝國樑

讀者迴響

熱門新聞

28歲三重警慘死！阿嬤摸頭耳語：不用擔心好好走

38萬網美「國一被老師奪第一次」！

直擊蘿拉神隱9天「首現蹤診所」！騙走蔡阿嘎千萬

比鄭文燦嚴重！郭正亮驚爆「下一個核彈人物」：炸到整黨

嘎妹親發聲明「絕無不法行為」　曝沉默半天原因

賓士猴撞死警！曾拿刀追前妻害墜橋慘死

即／俄客機墜毀莫斯科近郊　3名機組人員全罹難

身體「5徵兆」恐是慢性發炎　醫：小心變糖尿病

伴娘「婚禮穿高衩」露腿熱舞！7萬人朝聖連林襄都看呆

賓士逆向飆撞警車！28歲警無辜慘死　他喊：太累了

獨／六福村水樂園驚傳意外！男玩5樓高滑水道「滿臉血」

22歲辣妹被男友痛毆致死　遺體支離破碎

超商一排飲料「只能倒著放」！店員崩潰：拖得半死

三重警黃瑋震殉職！同仁淚崩列隊敬禮：任務結束

小S深夜淚崩！「這樣就少了一個女兒」皺眉哭了

更多

最夯影音

更多

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面