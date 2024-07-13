基隆海科館與美國NOAA攜手合作　謝國樑：潮境打造AR恐龍園區

▲基隆海科館與美國NOAA攜手合作。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

國立海洋科技博物館12日與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）進行授權聲明合作，將海洋研究與科技教育朝向國際發展，並將海洋生態永續、海洋科學研究及教育推廣邁向新的里程碑，市長謝國樑特別出席授權儀式，並預告市府與海科館將在8月推出AR恐龍園區，提供別開生面的觀光旅遊及生態探索體驗。

謝國樑除了對於海科館獲得NOAA資料亞洲獨家授權表達恭賀，認為是海科館與國際合作的創舉，他並表示市府今年引進加州柏克萊分校「ROAR Academy」Robot Open Autonomous Racing課程，提供給本市的高中生學習，這也是全國首創的教育國際合作案例。

謝國樑還透露，經由市府與海科館的合作，今年8月將推出AR恐龍園區，利用潮境公園的山海地形與實體模型，給孩子一個很不一樣的觀光旅遊及生態探索體驗，市府也會在教育娛樂及親子旅遊等領域，繼續與海科館攜手合作，並且期許有更多的國際合作。

教育部常務次長林騰蛟在致詞中提到，國際合作是海洋教育與科技領域的重要突破，彰顯了台灣在全球海洋研究中的重要地位。林次長強調，教育部將全力支持海科館的各項計畫，期望透過這些合作，提升國內外學生的海洋素養，促進與普及全民對海洋保護的意識。

海科館館長陳素芬表示，經由這次簽署合作海科館將能經由NOAA完整的數據及教育資料的分享，可望在海洋環境保護、海洋科學研究及教育推廣工作有更前瞻性及與國際接軌的未來。她指出，這不僅是數據的共享，更是跨國界知識和技術的雙向交流，將為未來的教育推廣工作及研究提供更堅實與更具有發展方向的基礎。