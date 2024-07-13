住宅夜間防火安全新視野　基隆消防港都公安巡迴講座

▲基隆市消防局辦理第3場公安巡迴講習。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府消防局於10日下午，在國立臺灣海洋大學第1演講廳，辦理「港都安全有愛城市公安巡迴講座」，活動邀請到轄內的議員、區長、里長以及高層建築物管理權人、防火管理人等重要人士參加。消防局長游家懿表示，在身邊的這些消防安全設備，平常就要熟悉設備的操作使用，發生災害的時候，可以幫助我們進行有效減災。

講座邀請中央警察大學簡賢文教授主講，並由消防局長游家懿、火災預防科長黃琦初、信義分隊長趙庭一同出席。簡賢文教授以「夜間住宅火災風險與關鍵必要可行減災作為」為主題，將火災情境設定在夜間，而且較為不利的情境下，來進行火災避難、逃生策略的探討。

如果發生夜間的火災，又是既存老舊住宅時，會因為無法侷限火煙肆虐範圍，而使得鄰接空間火煙波及造成危險。台灣已經邁入高齡化社會，老舊住宅半夜發生火災如果沒有消防安全設備，就只能依靠消防隊抵達現場才能展開救援。

簡賢文教授強調，空間的安全性才是關鍵！消防隊救援的可及性有時可能會來不及，自主的初期自助應變十分重要。講座後讓與會人員操作滅火器，並且比較強化液滅火器、乾粉滅火器、室內消防栓滅火設備的不同。