基隆市府攜手崇右影藝科大　開辦科技教育無人機暑期營隊

▲戶外無人機模擬賽解說。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

了解並學習現今的科技新知，是迎接未來的科技潮流最直接的方式，其中無人機課程更是當下最熱門的課程之一，不只可以遙控遊戲，還能進行空拍等空中任務，因此，基隆市政府特別規劃在今年暑假的開端，在7月9日至10日共計兩天，與崇右影藝科技大學合作辦理「科技教育無人機暑期營隊」，為孩子們提供一個學習創新科技、培養細心態度與能力的絕佳機會。

基隆市府繼先前於今年2月辦理「無人機教育教師增能暨證照研習」，鼓勵教師考取無人機操作證照後，再度於7月推出學生營隊，將引導學生認識「無人機基礎原理、法規介紹」、「無人機組裝與模擬器競賽」等使用安全概念。課程以線上模擬器練習與競賽做為核心活動，藉由通過虛擬環境模擬真實飛行情境，讓參與的學生們在安全的情況下，體驗無人機飛行的樂趣與挑戰，同時現場也有專業的教練提供指導，幫助孩子們掌握飛行技巧，並在競賽中一展身手。

▲無人機基礎原理與法規介紹。

此外，營隊課程還有無人機組裝加上老師的引導式教學及互動，讓孩子們親身體驗組裝無人機的樂趣，更有無人機飛行體驗活動，讓孩子們有機會展示他們的飛行技能和創造力。並在指導員的指導下進行無人機實際飛行體驗，感受自由飛翔的驚喜與刺激；參加這次營隊的建德國小王同學也表示，每次看到無人機在天空上飛行變化出不同的樣子，就很想真實操作看看，很開心有這次的機會，學習到無人機的操作，也讓我對科技領域更有興趣了！

基隆市教育處代理處長楊桂杰表示，市府十分重視目前的科技趨勢，無人機的飛行原理相較其他遙控模型複雜許多，這次有機會讓學生透過操作無人機直觀的瞭解無人機的飛行原理，並與課本上的知識相互結合並應用在現實生活中，是一個相當難得的學習體驗。未來也將接續透過完善的軟硬體規劃，銜接資訊科技教育及未來產業發展，激發本市學生對科技的興趣，培養未來的科技人才。

▲無人機模擬器線上操作。

▲體驗無人機飛行樂趣。