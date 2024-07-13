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產業合作招商座談會　謝國樑盼工商業投資基隆

▲產業合作招商座談會 謝國樑盼工商業投資基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲產業合作招商座談會12日舉行， 謝國樑盼工商業投資基隆。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為了讓企業更願意投資基隆，為基隆持續進步繁榮奠定基礎，「基隆市產業合作招商座談會」於12日舉行，市長謝國樑率都市發展處長謝孝昆、產業發展處副處長鄭永陽等市府團隊成員，以及工商發展投資策進會（工策會）總幹事劉錡琦，介紹基隆的發展方向、未來前景與投資環境，盼吸引更多企業來基隆投資興業，眾多工商界代表積極參與活動。謝國樑在會上表示，希望透過各方的推動及協助，提升基隆的經濟活力，並藉此向國內外展示基隆的投資環境和商業潛力。

謝國樑除了介紹基隆的發展方向，如中期計劃借助捷運沿線的發展，吸引更多業界進駐，同時透過國際學院合作培養人才，進一步促進基隆經濟的發展外，也期望工商業界能提供寶貴建議供市府施政參考，使基隆成為優秀的觀光旅遊城市，藉此讓工商界更願意投資基隆。

▲產業合作招商座談會 謝國樑盼工商業投資基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司對市長提出的親子照護平台、寧靜街坊及國際學院合作政策表示高度肯定，政策貼近市民，他也代表協會及所有職業婦女感謝市長成立親子照護平台，使照顧孩子無後顧之憂，他也強調基隆是值得投資發展的城市，歡迎各工商企業來到基隆投資。

「基隆市產業合作招商座談會」由基隆市政府主辦、市府產業發展處與工策會執行，中華民國工業區廠商聯合總會、中華民國工業區廠商聯合總會北部理事長聯誼會、基隆市大武崙工業區廠商協進會協辦，旨在促進基隆的產業合作，同盼建立基隆市與外縣市廠商之間的合作平台，促進產業聯動發展，並提供企業全方位的投資服務，解答企業在投資過程中所遇到的各類問題，期待透過招商能促進基隆市的經濟發展，提高地方經濟活力。

▲產業合作招商座談會 謝國樑盼工商業投資基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

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