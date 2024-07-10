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社會 社會焦點 保障人權

快訊／跨國婚姻最終戰！夏克立再現身　今有望結束「閉門官司」

記者黃宥寧／台北報導

藝人黃嘉千與夏克立16年異國婚破碎，在台灣、加拿大官司纏訟2年，黃嘉千上月證實拿到法院核發「暫時保護令」，認定夏克立家暴事實，必須遠離其居所300公尺，夏也透過律師堅稱情節並不實在。今（10）士林地院家事法庭再開庭，進入最終階段，預計全案將辯論終結，也意味雙方將完成所有陳述、辯論，法官考量所有證據作出最後判決。

▲▼跨國婚姻最終戰，夏克立出庭。（圖／記者黃宥寧攝）

▲夏克立今上午出庭，表示「希望是最後一次」。（圖／記者黃宥寧攝）

本月1日開庭，夏克立手中抱著一隻兔子娃娃，無奈指出「我現在好像什麼東西都不能講，會被放進監獄，不好意思」，庭訊半小時後，夏將娃娃放進後背包，未如願交付到「最愛家人」手上。

本是關起門來處理的家務事，期間因不少演藝界友人選邊站，導致雙方從家事訴訟再另闢戰場到刑事法庭。上月5日夏克立現身士林地檢署，接受《ETtoday新聞雲》訪問說，「不要讓家人看到這些」決定不告竇智孔、郎祖筠；女演員陳蔓菲批夏克立「加拿大約克夏該處死」等字句，被依公然侮辱罪起訴。

至於，黃嘉千先前控訴，夏克立婚內至少6次家暴，自己一度罹患創傷後壓力症候群，2人婚姻破裂對簿公堂，6月8日黃嘉千發文公開最新進度：「保護令已核發，真的要替嘉千感謝司法的協助，證明這是最好的選擇，而最終獲得司法的保護」；夏克立則透過律師發表5點聲明表示，黃嘉千所主張的情節「並不實在」。

今午10時許夏克立現身出庭，面對記者提問，夏比了一個「OK」手勢回答，「希望是最後一次，加拿大的刑事法庭，就沒有東西，去年的7月25號就結束了，然後就清白了，謝謝，希望這個結束了，都結束了就好。」

▼夏克立面對記者提問，比了一個「OK」手勢。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼跨國婚姻最終戰，夏克立出庭。（圖／記者黃宥寧攝）

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