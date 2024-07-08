出書爆料前妻不是處女！婚前床戰外商男+兄弟檔　退休男下場曝

▲程男自費出書爆料前妻婚前私生活不檢點，遭判拘役15天，另應賠償前妻8萬（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳佩蓁／新竹報導

新竹一名84歲程姓男子和王姓妻子離婚後，仍心有不甘竟自費出書寫下「她結婚以前，已經不是處女的身分」，爆料前妻婚前曾與多名男子發生關係，包括美商公司外籍經理、男同學、同學哥哥，讓王女氣炸怒告程男妨害名譽。新竹地院審理後，判程男拘役15天，並應賠償前妻8萬元，可上訴。

判決指出，程男自費出版自傳「成就與失落：我的一生」，並在內文指控前妻私生活不檢點，包括「最後王XX（前妻）她出賣了自己的靈魂跟肉體給這個美商經理」、「原來她在學校已經很不老實，讀書的時候已經跟台北工專的汪姓男同學有同居經驗，後來又跟汪姓的親哥哥又有發生關係」、「她在學校跟台北工專這個姓汪的發生了關係，過一段時間他又把王XX介紹給他的哥哥，也發生了關係」、「王XX本人花樣也百出，不但中國人可以發生關係連外國人她都可以」、「她結婚以前，已經不是處女的身分，不曉得已經跟多少人有了身體的接觸，包括中外的人」等文字。

王女看到後認為書中內容都不是事實，「這根本沒有的事實，我可以用我生命來發誓，根本沒有的事情」，憤而提告程男妨害名譽，並求償精神慰撫金50萬元。

程男則辯稱，他出版該書只是為了達成人生目標，實現自我，撰寫動機並非以侵害前妻為目標，前妻是否受有損害，仍應由她負責舉證。

新竹地院審理認為，程男自費出版該書，並以紙本或電子書在實體書店或網路上架販售而散布系爭文字，影射王女私生活不檢點，侵害王女名譽，且該書籍已銷售19本，認定程男犯散布文字誹謗罪，處拘役15日，另應賠償王女8萬元精神慰撫金。