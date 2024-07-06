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丈夫結紮！她蜜月懷孕「遭疑偷吃」　小叔驗DNA真相曝光

國外一名人妻在丈夫結紮後懷孕，因此被認定出軌。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲國外一名人妻在丈夫結紮後懷孕，因此被認定出軌。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

結紮手術是避孕的一種選擇，但並非能馬上見效。國外一名人妻在丈夫動手術結紮後懷孕，因而被懷疑出軌，但DNA測試證實，孩子就是丈夫的，期間沒有人相信她，令她心死決定離婚。

原PO在《Reddit》論壇透露，1年前和丈夫度蜜月期間，發現自己懷孕了，當下她感到震驚，因為丈夫在結婚前1個月做了結紮手術，而她也沒有外遇，一切都十分不可思議。

當原PO告訴丈夫時，丈夫告訴了雙方的父母，怎料大家都一致認為她出軌，無論她怎麼苦苦哀求，甚至跪下來，卻沒有人相信她，還將她趕出家門，「我的家人和我斷絕聯繫，因為我給他們帶來恥辱」，只剩小叔願意幫助她。

 孩子出生後驗DNA，證實是丈夫的。（示意圖／翻攝自photoAC） 

▲孩子出生後驗DNA，證實是丈夫的。（示意圖／翻攝自photoAC）

原PO等到孩子出生，小叔建議做DNA測試，結果顯示是近親關係，可能是孩子的叔叔。丈夫聽聞後才願意做檢驗，「果然，我的孩子是他的」，也證實她說的是實話，但她鐵了心要離婚。

原PO指出，大家都向她道歉，希望她不要離婚，「丈夫覺得我背叛她是有可能的，因為結紮失敗的機會很小，我不應該離婚」，然而她永遠不會原諒對方，尤其是在雙方分開的時候，丈夫交了新女友，而她也不願意去婚姻諮詢，「我只想照顧我的孩子，說實話，我不認為這段婚姻有什麼可挽救的」。

原PO坦言，情況很奇怪，每個人都要她回到丈夫身邊，並停止離婚程序，但她感到受傷和遭到背叛，已經回不去了。

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