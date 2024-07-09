她賣祖產「買房登記媳婦名」　2年後兒淨身出戶！網友卻不挺

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前表示，兒子才結婚2年，最近突然搬回家，說是和老婆離婚且淨身出戶了，回想起當初她賣掉祖產，湊出300多萬支援小倆口買房，還是登記媳婦的名字，這讓她忍不住砲轟，「這不就是騙婚騙財嗎？」然而，大多網友在看完始末後都不挺，紛紛吐槽「一切都是因果，不是不報，只是時候未到。」

女網友在匿名公社發文提到，「才結婚2年的兒子，突然搬回來說離婚了，而且是被淨身出戶，他外遇有錯，但房子200萬頭期款是我出的，加上裝潢和家具，一共花了超過300萬。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

她接著怒道，「前媳婦很囂張地說，他們已經簽字離婚了，兒子也答應給她當補償，所以一毛都不會還我。當初是賣了祖產，湊錢給他們買房子加裝潢，而前媳婦一直強調安全感，才會在婚前直接寫她的名字，她現在這樣，不就是騙婚騙財嗎？」

不過，網友們看完不禁吐槽「若外遇是真的，就沒什麼好說的」、「不外遇就不會有這些事了！怪誰？」「錯在自己兒子，還怪別人」、「當初要的安全感，果然有保障」、「外遇還敢大聲？活該被淨身出戶，要錢找妳兒子討」、「幸好兒媳當年睿智，不然今天就是兒子外遇把兒媳趕出門」、「這些資產擋不住兒子偷吃的心」、「安全感要的真是對呀」。