偷吃人妻喊「妳色色、我射射」　鹹濕對話曝光！物流司機下場曝

▲台中一名物流司機偷吃人妻，被她丈夫抓包海量鹹濕對話。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名人妻離家出走後和丈夫離婚，被丈夫抓包她離婚前就偷吃物流業司機，兩人還有「今晚姐姐在上面」、「屁股朝我嗎」、「妳色色、我射射」等鹹濕對話，要求他們連帶賠償35萬元。台中地院審理，判兩人侵害配偶權，要賠償12萬元。可上訴。

人夫指出，妻子於前年11月9日離家出走，也在去年3月與他離婚，然而他發現妻子在離家期間就有了小王，兩人不僅交往、出遊，還互傳海量露骨的親密對話，已侵害他配偶權，要對兩人連帶求償35萬元。

人夫提出妻子和小王的對話證據，包含「我懶得動」、「好啊，換我動」、「被妳動…我很快就G了」、「妳收縮啊」、「我受不了啊」，妻子表示「如果我在下，那是太舒服了啊！如果我在上，那是故意的…因為想讓你舒服」，小王也回應「壞壞餒」、「故意吸」。

此外還有「弟弟來…」、「今晚姐姐在上面」、「屁股朝我嗎」、「只對你這樣隨時開開」、「妳屁股翹翹好性感」、「妳色色、我射射」、「昨天真的好舒服」、「咋死那麼多遍」，兩人還討論性愛姿勢說「在家裡我可以撞很大力」、「我要妳趴著…壓著做」，人妻又截圖新聞「叫床聲太大！住戶受不了檢舉 警『聽聲辨位』破獲全裸淫窟」、「研究：夫妻一周一次性行為幸福指數較高」，表示「我要小聲一點，避免被誤會」、「我們咋辦，不知道超過幾次了」等語。

全案審理時，人妻和小王都表示對人夫請求沒意見，但無意願賠償。法官檢視相關證據，認為兩人已侵害配偶權，應連帶賠償12萬元。可上訴。